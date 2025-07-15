Різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну: стала відома точна дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде похолодання з сильними зливами
- Якою буде погода в Україні у середу, 16 липня
- Де будуть йти дощі 16 липня
Погода в Україні у середу, 16 липня, відзначиться дощами з грозами у багатьох областях.
Так, дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини, Одещини. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
Також вона наголосила, що локально можливі сильні зливи, шквали, град.
На решті території України буде сухо і спекотно.
Денна температура повітря розподілятиметься таким чином:
- упродовж дня на півдні, сході України і на Дніпропетровщині +30…+36 градусів,
- у північних областях +28…+30 градусів,
- у більшості центральних +27…+31 градус,
- у західних областях буде найсвіжіше, вдень +22…+27 градусів.
Погода в Києві 16 липня
У Києві в середу передбачається упродовж дня +27…+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері є ймовірність локального грозового дощу.
Коли в Україні буде похолодання
Синоптикиня попередила, що 18-19 липня у нашу державу прийде похолодання. Температура повітря знизиться до +18…+22 градусів, також ймовірні сильні зливи.
"Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Проте! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса", – зазначила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, дощі заливатимуть кілька областей – стала відома дата сильних опадів. Дощі з грозами будуть йти у кількох регіонах нашої країни – синоптикиня розповіла, що чого варто бути готовими.
Також раніше повідомлялося, що в Україну увірветься потужний циклон – в яких областях спаде спека. В деяких областях України пройдуть короткочасні дощі та грози.
Нагадаємо, Україну атакував 7-бальний шторм – стало відомо, як довго "труситиме" магнітна буря. Магнітна буря такої потужності може негативно вплинути на здоров'я.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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