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Різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну: стала відома точна дата

Альона Вороніна
15 липня 2025, 14:07оновлено 15 липня, 15:13
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Температура повітря в Україні різко знизиться, і при цьому нашу державу накриють сильні зливи. Синоптикиня назвала дату похолодання.
Погода, дождь, лето
Погода в Україні - різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде похолодання з сильними зливами
  • Якою буде погода в Україні у середу, 16 липня
  • Де будуть йти дощі 16 липня

Погода в Україні у середу, 16 липня, відзначиться дощами з грозами у багатьох областях.

Так, дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини, Одещини. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Також вона наголосила, що локально можливі сильні зливи, шквали, град.

На решті території України буде сухо і спекотно.

Денна температура повітря розподілятиметься таким чином:

  • упродовж дня на півдні, сході України і на Дніпропетровщині +30…+36 градусів,
  • у північних областях +28…+30 градусів,
  • у більшості центральних +27…+31 градус,
  • у західних областях буде найсвіжіше, вдень +22…+27 градусів.
Погода в Украине 16 июля
Погода в Україні 16 липня/ meteoprog

Погода в Києві 16 липня

У Києві в середу передбачається упродовж дня +27…+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде похолодання

Синоптикиня попередила, що 18-19 липня у нашу державу прийде похолодання. Температура повітря знизиться до +18…+22 градусів, також ймовірні сильні зливи.

"Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Проте! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса", – зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі заливатимуть кілька областей – стала відома дата сильних опадів. Дощі з грозами будуть йти у кількох регіонах нашої країни – синоптикиня розповіла, що чого варто бути готовими.

Також раніше повідомлялося, що в Україну увірветься потужний циклон – в яких областях спаде спека. В деяких областях України пройдуть короткочасні дощі та грози.

Нагадаємо, Україну атакував 7-бальний шторм – стало відомо, як довго "труситиме" магнітна буря. Магнітна буря такої потужності може негативно вплинути на здоров'я.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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