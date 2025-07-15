Різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну: стала відома точна дата

Температура повітря в Україні різко знизиться, і при цьому нашу державу накриють сильні зливи. Синоптикиня назвала дату похолодання.

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Погода в Україні - різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде похолодання з сильними зливами

Якою буде погода в Україні у середу, 16 липня

Де будуть йти дощі 16 липня

Погода в Україні у середу, 16 липня, відзначиться дощами з грозами у багатьох областях.

Так, дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини, Одещини. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

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Також вона наголосила, що локально можливі сильні зливи, шквали, град.

На решті території України буде сухо і спекотно.

Денна температура повітря розподілятиметься таким чином:

упродовж дня на півдні, сході України і на Дніпропетровщині +30…+36 градусів,

у північних областях +28…+30 градусів,

у більшості центральних +27…+31 градус,

у західних областях буде найсвіжіше, вдень +22…+27 градусів.

Погода в Україні 16 липня/ meteoprog

Погода в Києві 16 липня

У Києві в середу передбачається упродовж дня +27…+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде похолодання

Синоптикиня попередила, що 18-19 липня у нашу державу прийде похолодання. Температура повітря знизиться до +18…+22 градусів, також ймовірні сильні зливи.

"Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Проте! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі заливатимуть кілька областей – стала відома дата сильних опадів. Дощі з грозами будуть йти у кількох регіонах нашої країни – синоптикиня розповіла, що чого варто бути готовими.

Також раніше повідомлялося, що в Україну увірветься потужний циклон – в яких областях спаде спека. В деяких областях України пройдуть короткочасні дощі та грози.

Нагадаємо, Україну атакував 7-бальний шторм – стало відомо, як довго "труситиме" магнітна буря. Магнітна буря такої потужності може негативно вплинути на здоров'я.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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