Головні цілі нового уряду: Зеленський провів важливу нараду, деталі

Відомо, що обговорювались завдання на наступні шість місяців.

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Зеленський провів нараду / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Володимир Зеленський

Коротко:

Зеленський провів нараду із Свириденко та Федоровим

Вони говорили про перші кроки оновленого уряду

Зокрема, про збільшення виробництва власної зброї

У вівторок, 15 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Про це він повідомив у Telegram.

"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - йдеться у повідомленні. відео дня

За словами президента, головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні.

"Повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що на нараді визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Оновлення уряду - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше говорилось про те, що в українському Кабінеті міністрів можуть відбутися суттєві кадрові зміни. Зокрема, була інформація про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль може піти зі своєї посади.

14 липня Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво обновити його роботу.

Пізніше президент додав, що перша віцепрем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко може очолити Кабінет Міністрів України. Водночас досвід прем'єра Дениса Шмигаля стане в нагоді на посаді міністра оборони України.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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