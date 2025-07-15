Перемога неминуча: у Politico дізналися, на кого поставив Трамп у війні РФ і України

Президент США залишається песимістом щодо перебігу конфлікту між Росією та Україною.

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Трамп усе ще вважає, що Росія переможе у війні проти України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головні тези:

Трамп вважає, що РФ має перевагу

Перемога Путіна - питання часу

Допомогу Україні Трамп пов'язує з програмою America First

Президент США Дональд Трамп дав зелене світло на закупівлю Європою систем протиракетної оборони Patriot та іншої зброї для України. При цьому він все одно вважає, що перемога у війні все одно буде за диктатором РФ Володимиром Путіним.

Як пише Politico з посиланням на високопоставленого представника Білого дому, Трамп, як і раніше, вважає, що Москва має перевагу. Але в міру зростання його невдоволення господарем Кремля він дедалі більше готовий брати участь у конфлікті, який, за його словами, він міг би врегулювати швидко.

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"Президент вважає, що Росія переможе, питання лише в тому, скільки часу на це буде потрібно", - заявив високопоставлений представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним.

"У Росії потужна економіка, потужна армія, більш ніж достатньо трупів, яких можна кинути в м'ясорубку, і їй просто все одно. І хоча вони просуваються повільно, вони все ж прогресують. Президент просто хоче зупинити вбивства", - сказав співрозмовник видання.

Хоча Трамп хоче посилити тиск на Москву, він наполягає, що цей останній крок щодо надання допомоги Україні відповідає його стратегії "Америка насамперед" (America First) і вписується в багаторічну точку зору, що Америка була обманута союзниками, а Європа, зокрема, отримала безкоштовну оборону.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в понеділок Трамп перебільшив обсяг коштів, уже витрачених США на допомогу Україні, і підкреслив, що європейці нарешті виплатять свою справедливу частку.

"Ми не купуємо це, але ми це зробимо, і вони за це заплатять", - сказав Трамп, маючи на увазі "дуже багатих" європейських союзників.

Військова допомога США / Інфографіка Главред ​

Військова допомога США Україні - останні новини

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена впродовж кількох місяців.

Як пише The Washington Post, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk - тієї самої зброї, яку було запущено по цілях в Ірані минулого місяця.

"Але, як мені повідомили, "Томагавки" поки що не входять до списку поставок. Їх можна буде розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій вплив", - зазначає журналіст WP Девід Ігнатіус.

Контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що Трамп, можливо, прозрів щодо Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

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