Не минуло й року: Сєдокова показала "улюблене плече"

Коротко:
- До кого пригорнулася зрадниця Сєдокова
- Що вона заявила в соцмережах
Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, показала нове плече.
Відповідним сторіз вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Виявилося, що Сєдокова тепер плачеться в плече своєї старшої доньки - Аліни. Саме з нею вона опублікувала фото, де пригорнулася до доньки.
Сєдокова раніше демонструвала, що не обділена чоловічою увагою. У своєму стилі, вона демонструвала величезні букети, показуючи, що на неї все ще є попит, навіть після самогубства її третього чоловіка.
Раніше також посередня співачка заявила, що збирається повертатися до "нормального життя".
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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
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Про персону: Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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