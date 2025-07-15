Не минуло й року: Сєдокова показала "улюблене плече"

Зрадниця Сєдокова не втомлюється дивувати своєю поведінкою.

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У Сєдокової в житті все прекрасно / Колаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Коротко:

До кого пригорнулася зрадниця Сєдокова

Що вона заявила в соцмережах

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, показала нове плече.

Відповідним сторіз вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Виявилося, що Сєдокова тепер плачеться в плече своєї старшої доньки - Аліни. Саме з нею вона опублікувала фото, де пригорнулася до доньки.

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Сєдокова знайшла нове плече / Фото Instagram/annasedokova

Сєдокова раніше демонструвала, що не обділена чоловічою увагою. У своєму стилі, вона демонструвала величезні букети, показуючи, що на неї все ще є попит, навіть після самогубства її третього чоловіка.

Сєдокова повернулася до нормального життя / Фото Телеграм

Раніше також посередня співачка заявила, що збирається повертатися до "нормального життя".

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Про персону: Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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