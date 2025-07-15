Українцям нараховують борги після сплати квитанцій за газ - деталі

У компанії, яка забезпечує газом більшість побутових споживачів України пояснили, як уникнути боргу.

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В чому найчастіше помиляються українці під час оплати платіжок за газ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили у компанії:

Через поширену помилку українців багатьом нараховується борг

Щоб уникнути боргу потрібно перевіряти актуальні дані

Чимало українців оплачують рахунки за газ, але згодом дізнаються про нарахований борг. В ГК "Нафтогаз" пояснили, чому може так статися та як уникнути заборгованості.

У компанії зазначили, що проблема в неправильній оплаті комунальної платіжки. Через те, що українці роблять помилки у внесення одержувача платежу їхні кошти не потрапляють на рахунок компанії.

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Ще однією поширеною помилкою є оплата не за тією платіжкою або за старими реквізитами. Українців попереджають, що актуальні дані для оплати потрібно перевіряти щоразу.

Якщо ж цього не зробити і неправильно внести дані, то у наступній платіжці споживачу відобразиться борг за попередній місяць.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Комунальні платежі в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у 2025 році чимало постачальників житлово-комунальних послуг порушували встановлені вимоги щодо розрахунків за застосування тарифів для населення. Внаслідок цього на українських споживачів чекає компенсація у розмірі 1,16 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що після закінчення повномасштабної війни в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. У Міжнародному валютному фонді наголошують на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості.

Напередодні стало відомо, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

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Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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