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Куди поділися сестри Петрик: молодша Анастасія виходить заміж

Олена Кюпелі
15 липня 2025, 12:43
801
Сестри Петрик давно зникли з музичних радарів України і мовчать про вторгнення Росії в Україну.
Анастасія Петрик виходить заміж
Анастасія Петрик виходить заміж / Колаж Главред, фото Instagram/petryk2002anastasia

Коротко:

  • Куди поділися сестри Петрик
  • Сестри Петрик про війну

Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, які частково зникли з музичних радарів, продовжують жити свої життя, але вже не в Україні.

Старша сестра Вікторія Петрик живе в Іспанії та виховує дитину. Вона іноді викладає відео, як співає на домашніх вечірках.

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Анастасія Петрик виходить заміж
Анастасія Петрик виходить заміж / Фото Instagram/petryk2002anastasia

А ось молодша сестра Анастасія, на своїй сторінці в Instagram повідомила, що виходить заміж. Вона вже довгий час зустрічалася зі своїм бойфрендом на ім'я Сергій і ось нарешті отримала заповітну обручку.

Анастасія Петрик виходить заміж
Анастасія Петрик виходить заміж / Фото Instagram/petryk2002anastasia

"Там, де закінчуються хвилі - починається наша нескінченність", - підписала фото співачка.

Зазначимо, що з часу російського вторгнення в Україну, сестри публічно не висловлювалися на підтримку України.

Анастасія Петрик виходить заміж
Анастасія Петрик виходить заміж / Фото Instagram/petryk2002anastasia

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, українська співачка, представниця дитячого Євробачення від України, одна із сестер колись популярного дуету Вікторія Петрик, написала слізний допис з приводу смерті путініста й українофоба Бедроса Кіркорова.

Раніше також стало відомо про те, де живуть сестри Петрик і чим вони займаються.

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Про персони: сестри Петрик

Вікторія Петрик - українська співачка, переможець "Дитячої Нової хвилі 2010". Старша сестра Анастасії Петрик. Представниця України на Дитячому Євробаченні 2008 у Лімасолі, де посіла 2 місце. Представниця України на Новій Хвилі 2014. Мовчить про військове вторгнення Росії в Україну. За даними Вікіпедії, Вікторія Петрик зараз одружена і виховує сина.

Анастасія Петрик - українська співачка, переможниця міжнародного конкурсу "Дитяча Нова хвиля 2010" і пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення - 2012", а також ще деяких інших конкурсів.

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