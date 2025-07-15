Куди поділися сестри Петрик: молодша Анастасія виходить заміж

Коротко:
- Куди поділися сестри Петрик
- Сестри Петрик про війну
Одеситки і колись популярні діти-вокалістки Анастасія і Вікторія Петрик, які частково зникли з музичних радарів, продовжують жити свої життя, але вже не в Україні.
Старша сестра Вікторія Петрик живе в Іспанії та виховує дитину. Вона іноді викладає відео, як співає на домашніх вечірках.
А ось молодша сестра Анастасія, на своїй сторінці в Instagram повідомила, що виходить заміж. Вона вже довгий час зустрічалася зі своїм бойфрендом на ім'я Сергій і ось нарешті отримала заповітну обручку.
"Там, де закінчуються хвилі - починається наша нескінченність", - підписала фото співачка.
Зазначимо, що з часу російського вторгнення в Україну, сестри публічно не висловлювалися на підтримку України.
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Як раніше писав Главред, українська співачка, представниця дитячого Євробачення від України, одна із сестер колись популярного дуету Вікторія Петрик, написала слізний допис з приводу смерті путініста й українофоба Бедроса Кіркорова.
Раніше також стало відомо про те, де живуть сестри Петрик і чим вони займаються.
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Про персони: сестри Петрик
Вікторія Петрик - українська співачка, переможець "Дитячої Нової хвилі 2010". Старша сестра Анастасії Петрик. Представниця України на Дитячому Євробаченні 2008 у Лімасолі, де посіла 2 місце. Представниця України на Новій Хвилі 2014. Мовчить про військове вторгнення Росії в Україну. За даними Вікіпедії, Вікторія Петрик зараз одружена і виховує сина.
Анастасія Петрик - українська співачка, переможниця міжнародного конкурсу "Дитяча Нова хвиля 2010" і пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення - 2012", а також ще деяких інших конкурсів.
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