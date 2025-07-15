Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" - Forbes

Віталій Кірсанов
15 липня 2025, 16:24
36
У червні РФ запустила понад 5000 "Шахедів", а максимальна кількість запусків за одну ніч становила 728.
Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів"
Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сила "Шахедів" полягає в їхній величезній кількості
  • Кулемети не можуть дістати "Шахеди", що летять високо
  • Масштаби розгортання перехоплювачів значно зростуть

Постачання Україні великої кількості зенітних ракетних комплексів Patriot життєво важливе для захисту від російських ракет, але зупинити масовані атаки безпілотників - завдання для численних перехоплювачів. Саме тому, як зазначає Forbes, Агентство оборонних закупівель України уклало контракти на "десятки тисяч" безпілотників-перехоплювачів.

Видання зазначає, що сила "Шахедів" полягає якраз у їхній величезній кількості.

відео дня

Журналісти зазначили, що в червні Росія запустила понад 5000 "Шахедів", а максимальна кількість запусків за одну ніч становила 728.

"Це занадто багато для Patriot. Загальна виробнича потужність США становить лише 650 ракет "Петріот" на рік. Вартість кожної становить $3,3 млн, приблизно в 100 разів більше, ніж у "Шахеда"", - написало видання.

Тому, як зазначило видання, Україні потрібно щось, що можна масштабувати так само швидко, як росіяни випускають свої ударні безпілотники.

Видання зазначило, що мобільні вогневі групи більше не можуть ефективно збивати ворожі дрони, які змінили тактику і висоту польотів.

"Кулемети не можуть дістати "Шахеди", що летять високо, але невеликі та швидкі безпілотники-перехоплювачі можуть", - констатували журналісти.

У своєму матеріалі Forbes навів слова Олексія Рогозіна, гендиректора російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, який сказав, що українські безпілотники-перехоплювачі збили більше ніж 500 "Шахедів" у рамках захисту Києва, використовуючи безпілотники з радіолокаційним і візуальним наведенням.

"Йдеться про міський противодронний купол, побудований на масовому використанні малогабаритних перехоплювачів, насамперед безпілотників із бортовим відеоспостереженням. Система включає розрахунки на транспортних засобах, центр моніторингу та координації, а також навчальний центр", - розповів він.

При цьому Рогозін висловив упевненість, що великі хвилі "Шахедів" таки прорвуться крізь систему перехоплювачів, але зазначає, що вони змінюють попереднє співвідношення витрат, тому атакувати Україну тепер для росіян буде дорожче.

Як сказав директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов, знищення сотень "Шахедів" - це досягнення і тепер масштаби розгортання перехоплювачів значно зростуть.

"Десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів - це те, що ми вже законтрактували і будемо продовжувати контрактувати. Зараз наші контракти, з одного боку, залежать від можливостей виробника, а з іншого - від можливостей державного бюджету", - пояснив ситуацію Жумаділов.

Він припустив, що якщо виробник зможе випускати більше безпілотників, ніж Україна здатна оплатити, то допомогти зможуть західні союзники.

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів 'Шахедів' - Forbes
Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони тільки за тиждень збили сотні ворожих "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Крім того, лінія фронту у війні агресора Росії проти України дедалі більше завмирає через стрімкий розвиток і масштабні поставки безпілотників. Дрони вже домінують на полі бою і не дають сторонам залишати укриття через небезпеку ударів.

Також російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".

Читайте також:

Про джерело: Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований 1917 року, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. У холдинг Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і 2006 року його визнали найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель передплатників", у якій широка мережа "передплатників" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зброя дрони шахід новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

17:08Війна
Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

16:48Політика
Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра та зробив заяву - що сказав

Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра та зробив заяву - що сказав

15:49Політика
Реклама

Популярне

Більше
Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

Останні новини

17:08

Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

17:05

У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії

17:02

Улюбленці всіх: ТОП-4 дати народження, які наділяють людей магнетизмом

16:48

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

16:32

"Зіграла на користь України": дипломат пояснив, як Україна змогла "прогнути" Трампа

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
16:24

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" - Forbes

16:06

Чим відрізняються дві сім’ї: на загадку дається всього 17 секунд

16:04

Долар у парі з євро стрімко полетів вниз: НБУ оновив курс валют

16:01

РФ вибрала цілі для атаки: у Франції попередили про нову війну в Європі

Реклама
15:54

Нова дитина Брітні Спірс: інсайдер розкрив правду про усиновлення

15:49

Зміг побачити: суперзірка Стіві Вандер зробив заяву про свою сліпотуВідео

15:49

Шмигаль офіційно подав у відставку з посади прем'єра та зробив заяву - що сказав

15:44

Ціни рвонуть вгору: експерт попередив про здорожчання базового продукту на 20%

15:40

Від паранормальних явищ до пологів: які 5 речей вміють передчувати собаки

15:23

Путін може змінити плани щодо війни проти України: в Раді назвали головні умови

15:18

РФ витримає вести війну лише 2,5 року, вона підходить до межі своїх ресурсів – Яременко

15:15

Майже 3 мільйонам пенсіонерів перерахували більші виплати: в ПФУ назвали причину

15:06

Чи маєте ви корінне українське походження: відповідь криється у прізвищі

15:02

Чому 16 липня не можна шити і копати: яке церковне свято

14:42

Дружина "засвітила" дорогий особняк: прокурора звільняють після скандалу на шоу СупермамаВідео

Реклама
14:39

Хіт літа за космічною ціною: скільки в Україні коштують сезонні продукти

14:15

Емоційні гойдалки: ТОП-6 пар знаків зодіаку, кому липень обіцяє драму у коханні

14:11

Легенда повертається: "Гладіатор-2" уже доступний для перегляду

14:07

Різке похолодання зі зливами і градом накриє Україну: стала відома точна дата

13:53

Не минуло й року: Сєдокова показала "улюблене плече"

13:44

Головні цілі нового уряду: Зеленський провів важливу нараду, деталі

13:42

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: до якого числа

13:40

"Дуже дивно": у РФ відповіли на ультиматум Трампа і погрожують продовженням війни

13:25

"Красиві люди": Ольга Сумська захопила Мережу архівним знімком із чоловіком

13:17

Українцям нараховують борги після сплати квитанцій за газ - деталі

13:15

Гора смачних котлет за кілька гривень: зметуть зі столу за лічені хвилини

12:51

Вперше з 2023 року: окупанти захопили території на "тихому" напрямку

12:49

"Це життя": Олена Тополя розповіла про проблеми у шлюбі

12:45

Що може змусити Путіна завершити війну: у Раді дали несподіваний прогноз

12:43

Куди поділися сестри Петрик: молодша Анастасія виходить заміж

12:20

Перемога неминуча: у Politico дізналися, на кого поставив Трамп у війні РФ і України

12:19

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

12:06

Аксесуари, які допоможуть змінити будь-який образ новини компанії

11:50

В Україну увірветься потужний циклон: в яких областях спаде спека

11:50

НБУ керується двома факторами: прогноз курсу долара до 20 липня

Реклама
11:39

Чому ЗРК Patriot життєво важливі для України: у Forbes назвали головну причину

11:25

Соковито і дешево: рецепт молодої капусти з м'ясомВідео

11:15

Чи посилить Росія удари по Україні після заяв Трампа: нардеп оцінив ризики

10:53

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Козлам - тривога, Зміям - обман

10:52

Власників будинків в Україні можуть оштрафувати на круглу суму: в чому причина

10:52

План розписаний до 2036 року: Буданов зізнався, до чого насправді готується РФ

10:31

Трамп втомився від переговорів із Путіним: чому США відновили постачання зброї Києву

10:30

Трамп у розмові із Зеленським натякнув на атаки України на Москву і Пітер – WP

10:04

Ціль – ізолювати місто: окупанти тиснуть з новою силою на важливому напрямку

09:58

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапої
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти