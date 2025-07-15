Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів 'Шахедів' - Forbes

У червні РФ запустила понад 5000 "Шахедів", а максимальна кількість запусків за одну ніч становила 728.

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Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

Сила "Шахедів" полягає в їхній величезній кількості

Кулемети не можуть дістати "Шахеди", що летять високо

Масштаби розгортання перехоплювачів значно зростуть

Постачання Україні великої кількості зенітних ракетних комплексів Patriot життєво важливе для захисту від російських ракет, але зупинити масовані атаки безпілотників - завдання для численних перехоплювачів. Саме тому, як зазначає Forbes, Агентство оборонних закупівель України уклало контракти на "десятки тисяч" безпілотників-перехоплювачів.

Видання зазначає, що сила "Шахедів" полягає якраз у їхній величезній кількості.

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Журналісти зазначили, що в червні Росія запустила понад 5000 "Шахедів", а максимальна кількість запусків за одну ніч становила 728.

"Це занадто багато для Patriot. Загальна виробнича потужність США становить лише 650 ракет "Петріот" на рік. Вартість кожної становить $3,3 млн, приблизно в 100 разів більше, ніж у "Шахеда"", - написало видання.

Тому, як зазначило видання, Україні потрібно щось, що можна масштабувати так само швидко, як росіяни випускають свої ударні безпілотники.

Видання зазначило, що мобільні вогневі групи більше не можуть ефективно збивати ворожі дрони, які змінили тактику і висоту польотів.

"Кулемети не можуть дістати "Шахеди", що летять високо, але невеликі та швидкі безпілотники-перехоплювачі можуть", - констатували журналісти.

У своєму матеріалі Forbes навів слова Олексія Рогозіна, гендиректора російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, який сказав, що українські безпілотники-перехоплювачі збили більше ніж 500 "Шахедів" у рамках захисту Києва, використовуючи безпілотники з радіолокаційним і візуальним наведенням.

"Йдеться про міський противодронний купол, побудований на масовому використанні малогабаритних перехоплювачів, насамперед безпілотників із бортовим відеоспостереженням. Система включає розрахунки на транспортних засобах, центр моніторингу та координації, а також навчальний центр", - розповів він.

При цьому Рогозін висловив упевненість, що великі хвилі "Шахедів" таки прорвуться крізь систему перехоплювачів, але зазначає, що вони змінюють попереднє співвідношення витрат, тому атакувати Україну тепер для росіян буде дорожче.

Як сказав директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов, знищення сотень "Шахедів" - це досягнення і тепер масштаби розгортання перехоплювачів значно зростуть.

"Десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів - це те, що ми вже законтрактували і будемо продовжувати контрактувати. Зараз наші контракти, з одного боку, залежать від можливостей виробника, а з іншого - від можливостей державного бюджету", - пояснив ситуацію Жумаділов.

Він припустив, що якщо виробник зможе випускати більше безпілотників, ніж Україна здатна оплатити, то допомогти зможуть західні союзники.

Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони тільки за тиждень збили сотні ворожих "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Крім того, лінія фронту у війні агресора Росії проти України дедалі більше завмирає через стрімкий розвиток і масштабні поставки безпілотників. Дрони вже домінують на полі бою і не дають сторонам залишати укриття через небезпеку ударів.

Також російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Безкрестнов Сергій із позивним "Флеш".

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