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Ціль – ізолювати місто: окупанти тиснуть з новою силою на важливому напрямку

Марія Николишин
15 липня 2025, 10:04
185
Окупанти намагаються тиснути чисельною перевагою.
Ціль – ізолювати місто: окупанти тиснуть з новою силою на важливому напрямку
Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Головне:

  • Росіяни хочуть прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку
  • Мета окупантів - ізолювати місто Покровськ
  • Наразі там тривають важкі бої

Армія країни-агресора Росії намагається прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Окупанти хочуть ізолювати місто. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що наразі противник намагався прорвати оборону в районах кількох населених пунктів. Йдеться про Степанівку, Володимирівку, Миколаївку та Шевченкове Перше.

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У відомстві також додали, що з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації, загарбники вели наступ на укріплення ЗСУ неподалік Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Новоукраїнки, Чунишиного, Звірового, Федорівки, Лисівки та Шевченка. Також були атаковані позиції біля Удачного, Олексіїівки, Новопавлівки та Філії.

"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - підкреслили в ОСУВ "Хортиця".

Ціль – ізолювати місто: окупанти тиснуть з новою силою на важливому напрямку
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.

Представник угруповання Хортиця Віктор Трегубов говорив, що російські війська намагаються зайти до Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до адміністративного кордону.

Водночас, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що можливе просування російських військ аж до Польщі стане реальністю лише за відсутності належної протидії. Проте, на його переконання, Україна має достатньо ресурсів, щоб не допустити реалізації таких планів.

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Про джерело: ОСУВ "Хортиця"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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