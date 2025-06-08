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Ситуація в Сумській області: війська РФ захоплюють населені пункти, деталі

Андрій Ганчук
8 червня 2025, 10:13
419
Окупанти просунулися на півночі Сумщини.
війська РФ, Сумська область
Російські окупанти захопили в Сумській області декілька населених пунктів - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Головне:

  • Війська РФ просуваються в Сумській області
  • Ворог захопив деякі населені пункти

Російські окупаційні війська просуваються в Сумській області. Їм вдалося захопити деякі населені пункти. Сили оборони проводять контратаки. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Просування окупантів на Сумщині

У зведенні ISW йдеться про те, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

відео дня

Російські так звані "воєнкори" заявили, що підрозділи ВДВ окупантів увійшли в Садки, а морська піхота - у Хотин, який є центром прикордонної селищної громади. Українські війська провели і контратаки поблизу центру Юнаківки та на південь від Кіндратівки.

Крім того, військові пропагандисти РФ говорили, що окупанти просувалися на південь від Яблунівки, південний схід від Локні, а також на південний схід від Юнаківки. Проте аналітики Інституту такої інформації підтвердження не виявили.

Ситуація в Сумській області: війська РФ захоплюють населені пункти, деталі
Коротко про Суми / Інфографіка: Главред

Наступ РФ у Сумській області - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються наступати у Сумській області. За словами глави держави, ворожим силам не вдалося добитися просування, яке раніше вони задумували. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ розширюють зону бойових дій у Сумській області, заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Окупанти застосовують авіацію і ракети, а їхня піхота пересувається на мотоциклах.

Ворог не повинен прорватися через фортифікації в Сумській області, вважає колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Ситуація для Сум дуже складна, потрібно евакуювати найменш захищені соціальні групи і бути готовими до оборони міста.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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