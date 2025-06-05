Ситуація на Сумщині загострюється: у ДПСУ розповіли, як росіяни готують прорив

Російські війська змінюють тактику та розширюють зону бойових дій уздовж кордону Сумської області.

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ДПСУ фіксує нові штурми в прикордонних районах / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти DeepState

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Ворог розширює зону бойових дій на Сумщині

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Російські війська намагаються розширити зону бойових дій на кордоні з Україною, активно застосовуючи малочисельні піхотні групи. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, найбільша інтенсивність обстрілів спостерігається в Сумській області, де окупанти використовують авіацію — зокрема, кориговані авіаційні бомби (КАБи) та некеровані ракети. Такі обстріли, як зазначив речник, передують спробам прориву невеликих штурмових підрозділів противника.

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Раніше така тактика застосовувалася лише на обмежених напрямках, зокрема біля населених пунктів Басівка та Журавка.

"Але за останній час бачимо, що ворог намагається розширити цю зону, і тепер спроби заходу цих груп піхоти відмічаються і у напрямку Веселівки та Володимирівки. Власне можу також ще раз зазначити, що броньовану техніку противник не застосовує ні на цьому відтинку, ні на будь-якому іншому по кордону в межах Сумщини", — повідомив він.

Він також зауважив, що російські штурмові групи використовують квадроцикли та мотоцикли для маневреності та спроб глибшого проникнення. Проте українські сили оборони регулярно знищують такі групи, особливо в моменти їх скупчення.

КАБ / Інфографіка: Главред

"Проте хоч ворог і несе великі втрати, він не зважає на втрату своїх військовослужбовців, а продовжує направляти такі групи на нашу територію. Десятками російські окупанти гинуть в цій операційній зоні, десятки зазнають поранення, але ворог продовжує застосовувати цю тактику на цьому напрямку", — зазначає речник.

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Як писав Главред, ворог зосередив 50-тисячне військо для наступу у Сумській області, а низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум. При цьому генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що у противника недостатньо можливостей для виходу на оборонні рубежі навколо міста.

Крім того, Російські окупанти мають просування у Сумській області. Зокрема, ворог прорвав нову ділянку кордону в цьому регіоні. Про це свідчать опубліковані дані проєкту DeepState.

Відомо, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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