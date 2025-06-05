Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ситуація на Сумщині загострюється: у ДПСУ розповіли, як росіяни готують прорив

Руслан Іваненко
5 червня 2025, 19:48
189
Російські війська змінюють тактику та розширюють зону бойових дій уздовж кордону Сумської області.
Ситуація на Сумщині загострюється: у ДПСУ розповіли, як росіяни готують прорив
ДПСУ фіксує нові штурми в прикордонних районах / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти DeepState

Про головне:

  • Ворог розширює зону бойових дій на Сумщині
  • РФ діє малими групами після авіаударів
  • Війська намагаються прориватися на квадроциклах

Російські війська намагаються розширити зону бойових дій на кордоні з Україною, активно застосовуючи малочисельні піхотні групи. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, найбільша інтенсивність обстрілів спостерігається в Сумській області, де окупанти використовують авіацію — зокрема, кориговані авіаційні бомби (КАБи) та некеровані ракети. Такі обстріли, як зазначив речник, передують спробам прориву невеликих штурмових підрозділів противника.

відео дня

Раніше така тактика застосовувалася лише на обмежених напрямках, зокрема біля населених пунктів Басівка та Журавка.

"Але за останній час бачимо, що ворог намагається розширити цю зону, і тепер спроби заходу цих груп піхоти відмічаються і у напрямку Веселівки та Володимирівки. Власне можу також ще раз зазначити, що броньовану техніку противник не застосовує ні на цьому відтинку, ні на будь-якому іншому по кордону в межах Сумщини", — повідомив він.

Він також зауважив, що російські штурмові групи використовують квадроцикли та мотоцикли для маневреності та спроб глибшого проникнення. Проте українські сили оборони регулярно знищують такі групи, особливо в моменти їх скупчення.

Ситуація на Сумщині загострюється: у ДПСУ розповіли, як росіяни готують прорив
КАБ / Інфографіка: Главред

"Проте хоч ворог і несе великі втрати, він не зважає на втрату своїх військовослужбовців, а продовжує направляти такі групи на нашу територію. Десятками російські окупанти гинуть в цій операційній зоні, десятки зазнають поранення, але ворог продовжує застосовувати цю тактику на цьому напрямку", — зазначає речник.

Ситуація на Сумському напрямку - останні новини

Як писав Главред, ворог зосередив 50-тисячне військо для наступу у Сумській області, а низка російських пропагандистів стверджують, що окупанти мають на меті прорив до Сум. При цьому генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що у противника недостатньо можливостей для виходу на оборонні рубежі навколо міста.

Крім того, Російські окупанти мають просування у Сумській області. Зокрема, ворог прорвав нову ділянку кордону в цьому регіоні. Про це свідчать опубліковані дані проєкту DeepState.

Відомо, що російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.

Читайте також:

Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумщина новини України новини Сумської області війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями

19:44Війна
В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

19:36Синоптик
Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар Росії

Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар Росії

19:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

Вже в червні 2025 року: на трьох знаків зодіаку чекає стрімкий карʼєрний зліт

Вже в червні 2025 року: на трьох знаків зодіаку чекає стрімкий карʼєрний зліт

Останні новини

20:35

Трамп б'є непомітно: експерт розповів, як США підривають здатність РФ вести війну

19:48

Ситуація на Сумщині загострюється: у ДПСУ розповіли, як росіяни готують прорив

19:44

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціямиВідео

19:40

Чому кіт "плюхається" на спину і показує живіт: експертка здивувала відповіддюВідео

19:36

В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
19:24

Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар РосіїВідео

19:18

Хто насправді вигадав назву річки Дніпро та що вона означає — відповідь здивуєВідео

19:15

Блискучі та можуть змінювати колір: у Чорнобилі помітили дивних жуків

19:12

Що може притягнути "чорну смугу" 6 червня: прикмети і заборони цього дня

Реклама
19:10

Путін раптом видав нову заяву про війну в УкраїніПогляд

18:43

РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

18:28

Чи допомогли шини врятувати літаки РФ від атаки дронів СБУ - названо нові деталі

18:22

81-річний Роберт Де Ніро розкрив секрет виховання дворічної доньки

18:15

Експерт ініціював перевірку походження мільйонних доходів у ґрантових активістів в умовах війни

17:59

Нічого хорошого там нема: що означає прізвище ПутінВідео

17:41

У сльозах і під крапельницею: з Наталкою Денисенко сталося нещастя

17:33

Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці

17:26

"Абсолютно хворі істоти": Зеленський жорстко відреагував на удар РФ по Херсону

17:24

"Припиніть скиглити": Україна жорстко відповіла Путіну на скарги через "Павутину"

17:16

Адмінпослуги в Україні подорожчають: скільки доведеться платити

Реклама
17:15

Папа Римський звернувся до Путіна: що саме Лев XIV попросив у глави Кремля

16:57

"Солодка помста": на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра нового турецького серіалу

16:47

Соліст гурту a-ha невиліковно хворий - що сталося із зіркою 80-ихВідео

16:33

Простий тест на характер за кольором очей розповість усе про вашу особистість

16:32

Коли і як з'явилися вареники: експерт розвіяв найпопулярніші міфи

16:26

"Не центр прийняття рішень": РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВАВідео

16:23

Долар пішов у піке, євро раптово "злетіло": яким буде курс валют з 6 червня

16:10

Ворог окупував вже 10 населених пунктів: на Сумщині росіяни лізуть, як таргани

16:09

Інфляція зросла до максимуму через заморозки: в НБУ сказали, як зміняться ціни влітку

16:07

В якому стані перебуває Кримський міст після операції СБУ: в ВМС розкрили деталі

15:47

Польща встановила День пам'яті жертв Волинської трагедії: реакція МЗС України

15:32

Загроза газових відключень: українців попередили про найгірший сценарій

15:16

Ціна стрімко зростає: українців попередили про здорожчання базового продукту

15:10

Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік: у Раді зробили заяву

15:09

Урожай близький до нуля: ціна на популярний фрукт стане "захмарною"

14:35

Люди в перукарні відрізняються 3-ма деталями: чи відшукаєте ви їх за 35 секунд

14:20

Помста від Путіна за знищені літаки: у Кремлі знову погрожують Україні

14:19

Загинув досвідчений військовий: внаслідок удару по полігону на Полтавщині є жертви

14:14

Руйнівний удар по РФ: у Сенаті анонсували нові інструменти для Трампа

14:05

Герцоги підпалюють: Меган Маркл показала дикі танці з принцом Гаррі в палаті пологового

Реклама
14:03

З молодою пасією: біглий Онищенко засвітився в Каннах

13:55

Уже з 4 грудня в усіх кінотеатрах країни: стала відома дата зіркової премʼєри "Вартових Різдва"

13:43

Куди правильно наносити парфуми: експерт дала неочікувану відповідь

13:28

Вагітна СолоХа звинуватила Тіну Кароль у "неадекватності" та кумівстві

13:25

Не тільки борщ і каша: чим насправді харчувалися українські козаки

13:18

Трамп у захваті від атаки України по аеродромах РФ: ЗМІ "злили" секретну розмову

13:17

Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави: кого це стосуєтьсяВідео

12:45

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

12:38

Ворог здійснив серйозний прорив між двома містами Донеччини - експерт

12:32

Чому Трамп заграє з Путіним: ексдипломат РФ сказав, чого домагаються США

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаНастя КаменськихАні Лорак
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти