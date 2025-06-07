'Ворог виконує наказ Путіна': експерт рекомендує українцям виїжджати з Сум

Ключові тези:
- Ворог просувається в Сумській області
- Ситуація для Сум є дуже складною
- Мешканцям Сум варто бути готовими до оборони міста
Упродовж останнього тижня росіяни активно просуваються на Сумському напрямку. Головна мета ворога - створення так званої санітарної або буферної зони. Таке завдання Путін намагався реалізувати на півночі Харківщини, однак просування було зупинене. Про це в інтервʼю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.
Він висловив сподівання, що росіяни дійдуть до передових оборонних рубежів і не зможуть просуватися далі.
"Надіюсь, що генерал Артюх, колишній очільник військово-цивільної адміністрації, зробив усе необхідне для якісного облаштування фортифікацій, щоб ті виконували своє головне призначення. Але, знову ж таки, з огляду на динаміку на полі бою — будемо дивитися. Якщо відбудеться прорив через ці фортифікації, це може свідчити або про геть погану роботу військово-цивільної адміністрації, або про те, що ворог має перевагу в ресурсах настільки значну, що здатен пробиватися навіть крізь наші оборонні споруди", - сказав Селезньов.
Водночас він додав, що ситуація для Сум є дуже складною. Адже ворог активно обстрілює місто.
"Тому я раджу жителям Сум — бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна", - наголосив військовий експерт.
При цьому Селезньов переконаний, що основні зусилля ворог планує зосереджувати на Донеччині – Словʼянськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка будуть для росіян пріоритетними цілями.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що російські війська змінюють тактику штурмів та розширюють зону бойових дій уздовж кордону Сумської області.
Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий розповідав, що противник в Сумській області просувається завдяки чисельній перевазі та безперервним штурмам. За його словами, станом на 5 червня ворог окупував 10 населених пунктів у Сумській області.
Нещодавно Главред з посиланням на президента України Володимира Зеленського писав, що російські окупанти наступають у Сумській області. Ворог буде продовжувати тиснути постійно. Водночас він наголосив на тому, що військові були до всього готові і намагаються втримувати позиції.
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Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
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