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"Ворог виконує наказ Путіна": експерт рекомендує українцям виїжджати з Сум

Маріна Фурман
7 червня 2025, 05:40
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За словами Селезньова, ситуація для міста Суми є дуже складною.
ВСУ, армия РФ
Селезньов розповів про ситуацію на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Ворог просувається в Сумській області
  • Ситуація для Сум є дуже складною
  • Мешканцям Сум варто бути готовими до оборони міста

Упродовж останнього тижня росіяни активно просуваються на Сумському напрямку. Головна мета ворога - створення так званої санітарної або буферної зони. Таке завдання Путін намагався реалізувати на півночі Харківщини, однак просування було зупинене. Про це в інтервʼю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Він висловив сподівання, що росіяни дійдуть до передових оборонних рубежів і не зможуть просуватися далі.

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"Надіюсь, що генерал Артюх, колишній очільник військово-цивільної адміністрації, зробив усе необхідне для якісного облаштування фортифікацій, щоб ті виконували своє головне призначення. Але, знову ж таки, з огляду на динаміку на полі бою — будемо дивитися. Якщо відбудеться прорив через ці фортифікації, це може свідчити або про геть погану роботу військово-цивільної адміністрації, або про те, що ворог має перевагу в ресурсах настільки значну, що здатен пробиватися навіть крізь наші оборонні споруди", - сказав Селезньов.

Водночас він додав, що ситуація для Сум є дуже складною. Адже ворог активно обстрілює місто.

"Тому я раджу жителям Сум — бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна", - наголосив військовий експерт.

При цьому Селезньов переконаний, що основні зусилля ворог планує зосереджувати на Донеччині – Словʼянськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка будуть для росіян пріоритетними цілями.

'Ворог виконує наказ Путіна': експерт рекомендує українцям виїжджати з Сум
Що відомо про місто Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що російські війська змінюють тактику штурмів та розширюють зону бойових дій уздовж кордону Сумської області.

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий розповідав, що противник в Сумській області просувається завдяки чисельній перевазі та безперервним штурмам. За його словами, станом на 5 червня ворог окупував 10 населених пунктів у Сумській області.

Нещодавно Главред з посиланням на президента України Володимира Зеленського писав, що російські окупанти наступають у Сумській області. Ворог буде продовжувати тиснути постійно. Водночас він наголосив на тому, що військові були до всього готові і намагаються втримувати позиції.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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війна в Україні лінія фронту Харківська область Сумська область Владислав Селезньов
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