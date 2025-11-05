Росіяни терміново стягують ППО в Крим: до чого готується ворог

На тимчасово окупованому півострові зафіксували цікаве переміщення системи протиповітряної оборони.

https://glavred.net/front/rossiyane-srochno-styagivayut-pvo-v-krym-k-chemu-gotovitsya-vrag-10712474.html Посилання скопійоване

Росіяни, найімовірніше, готують захист через страх нової атаки України / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, скріншот з карти DeepState

Основне:

У Крим після знищення об'єктів ППО завозять новий ЗРГК

Панцир-С1 переміщають в сторону Сімферополя

У ніч на 2 листопада українські розвідники знищили об'єкти протиповітряної оборони країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Криму. А вже сьогодні, 5 листопада, росіяни поспіхом перекинули до Криму новий ЗРГК.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Крымский ветер". Один із його підписників помітив систему протиповітряної оборони на одній з трас окупованого півострова.

відео дня

Куди окупанти перевозять ЗРГК

Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 зафіксували на трасі "Таврида" у напрямку від Керчі до Сімферополя. Найімовірніше, окупанти переміщають його в екстреному порядку на місце раніше знищеного комплексу ППО, щоб мати змогу захистити військові об'єкти в Криму від майбутніх українських атак.

"Як правило, такі комплекси перекидають із Росії до Криму на заміну виведеним з ладу або знищеним", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про комплекс, який переміщають росіяни

Панцир-С1 - це російський самохідний ЗРГК ближньої дії. Він призначений саме для прикриття військових та цивільних об'єктів від повітряних загроз, таких як літаки, гелікоптери, безпілотники та крилаті ракети. Комплекс поєднує дві 30-мм гармати та 12 зенітних ракет, а також може виявляти цілі на відстані до 36 кілометрів і уражати їх на відстані до 20 кілометрів.

Панцир С-1/ Інфографіка: Главред

Навіщо Україна б'є по ППО та інших стратегічних об'єктах РФ у Криму

Главред писав, що на думку полковника армії Великої Британії у відставці Геміша де Бреттон-Гордона, Україна продовжує систематично завдавати ударів по військових об’єктах на тимчасово окупованому Кримському півострові не лише для того, щоб послабити ворога.

На тлі цього з’являються припущення, що Сили оборони можуть готувати масштабну операцію зі звільнення Криму. Полковник переконаний, що Україна має потенціал для звільнення півострова, однак для цього необхідно, щоб збіглося багато факторів.

Ситуація в Криму - останні новини

Напередодні, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт.

Нагадаємо, Главред писав, що у жовтні росіяни збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах в тимчасово окупованому Крим.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму, окупаційні війська країни-агресорки Росії розбирають списані автомобілі для відновлення втрат у техніці на фронті.

Читайте також:

Про персону: Геміш де Бреттон-Гордон Геміш де Бреттон-Гордон - експерт з хімічної зброї. Він був офіцером британської армії протягом 23 років і командував об’єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО з ХБРЯ. Він є запрошеним лектором з боротьби зі стихійними лихами в Борнмутському університеті, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред