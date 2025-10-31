Окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці - Атеш

У росіян виник дефіцит важливих складових військової техніки.

У Севастополі партизани зафіксували незвичну діяльність окупантів / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили партизани:

Росіяни забирають списані автомобілі з військових частин в Криму

Ворог використовує стару техніку як "донорів"

В армії РФ відчувається дефіцит техніки

У Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму, окупаційні війська країни-агресорки Росії розбирають списані автомобілі для відновлення втрат у техніці на фронті.

Про це повідомили в українському партизанському русі Атеш. Росіяни активно забирають списані військові автівки та машини подвійного призначення зі складу зберігання списаної техніки однієї з військових частин у Гагарінському районі міста.

Чому окупанти розбирають військову техніку

Фахівці партизанського руху проаналізували супутникові знімки, які свідчать про те, що з початку квітня 2025 року зі стоянки було відбуксовано десятки списаних військових вантажних автомобілів різного призначення, включаючи пожежні машини на базі ЗІЛ-131.

"Ці автомобілі транспортуються на авторемонтні бази, де вони використовуються як "донори" для ремонту пошкодженої на полі бою техніки. Це пряме свідчення серйозних проблем із комплектуючими для автомобілів ЗС РФ на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Окупантам не вдається приховати і катастрофічні втрати живої сили

Главред писав, що раніше в Атеш виявили термінове прискорення будівництва військово-морського госпіталю в окупованому Севастополі. Об'єкт, який почали будувати в жовтні 2022 року і планували здати тільки наприкінці 2026-го, намагаються добудувати в авральному режимі.

Причиною стали втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених перевищив усі очікування, і наявні госпіталі не справляються.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт.

Раніше партизани українського руху провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі у районі населеного пункту Армянськ, що у тимчасово окупованому Криму.

Напередодні стало відомо, що росіяни збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по українських дронах в тимчасово окупованому Криму.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

