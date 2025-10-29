Потужні пожежі одразу на двох нафтобазах: дрони наробили шуму в Криму

Нову пожежу на НПЗ видно вже навіть із космосу.

Атака дронів в Криму

Коротко:

Уранці в Криму лунали вибухи через атаку дронів

Унаслідок атаки знову загорілася нафтобаза ATAN

Також горить нафтобаза у Сімферополі

Уранці, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Зазначається, що в Гвардійську о 06:46 був потужний приліт. Унаслідок атаки знову загорілася нафтобаза ATAN, яку раніше атакували і вона горіла кілька діб.

Через кілька годин моніторингова група повідомила, що нову пожежу на НПЗ видно вже навіть із космосу.

Крім того, окупанти скаржилися, що спостерігається потужна пожежа в районі ГРЕС у Сімферополі. Як стало відомо пізніше, горить не ТЕЦ, а розташована поруч нафтобаза.

"На нафтобазу в Сімферополі, яка зараз горить, вчора активно заїжджали/виїжджали військові бензовози в маскувальних сітках і з захистом від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для постачання російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Також аудиторія Telegram-каналу писала, що імовірно є приліт неподалік села Крилівка поруч із селищем Мирний. Зазначається, що у Мирному на колишньому аеродромі розташовані склади військової техніки, а поруч - позиції російської ППО.

Водночас, так званий "губернатор" Криму Сергій Аксьонов офіційно підтвердив атаку невідомих дронів. У себе в соцмережах він написав, що в Сімферополі дрон влучив у ємність із паливно-мастильними матеріалами, через що почалася пожежа.

Вибухи в Криму - відео:

Удари по Криму

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що тиснути на Крим і військові об'єкти там цілком можливо.

За його словами, по Криму можуть працювати безпілотники, причому за будь-якої системи ППО, адже заходять вони з боку моря.

"Росіянам доводиться використовувати протиракети або піднімати авіацію, а авіацію зараз збивають наші комплекси Магура", - підкреслив він.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 жовтня у тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ, також уражено ворожий десантний катер.

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони України зроблять усе, щоб знищити російські військові об'єкти та інфраструктуру в окупованому Криму.

У ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Селище Гвардійське атакували БПЛА. У результаті загорілася нафтобаза.

