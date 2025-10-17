'Дружній вогонь': росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

У Криму зараз збирають всю інформацію про інцидент.

Росіяни збили власний літак / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Головне:

Росіяни збили власний військовий літак в Криму

Це сталось під час роботи ППО

17 жовтня росіяни збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Апострофа.

За його словами, про катастрофу наразі збирають всю інформацію.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті (росіяни, - ред.) змогли збити власний літак сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - наголосив він.

Плетенчук також додав, що після нічних ударів по тимчасово окупованому півострову, почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.

Плетенчук про збиття літака - відео:

Тиск ЗСУ на Крим

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти там.

На його думку, Крим – це ахіллесова п'ята Росії.

"З військової точки зору, Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію (чому Росія й утримує сухопутний коридор). Ми можемо тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою для нас", - підкреслив він.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Повідомляється, що багато машин швидкої допомоги поїхало із Сімферополя в селище Гвардійське, де горить нафтобаза.

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили кілька об'єктів окупантів, зокрема, Феодосійський морський нафтовий термінал.

У ніч на 6 жовтня в окупованому Криму також гриміли вибухи. Півострів атакували дрони. Унаслідок атаки у Феодосії загорілася нафтобаза. Також у Криму був "приліт" по військовій частині між Євпаторією та селом Затишне.

