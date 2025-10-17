Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

Марія Николишин
17 жовтня 2025, 12:19
956
У Криму зараз збирають всю інформацію про інцидент.
'Дружній вогонь': росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці
Росіяни збили власний літак / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Росіяни збили власний військовий літак в Криму
  • Це сталось під час роботи ППО

17 жовтня росіяни збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Апострофа.

За його словами, про катастрофу наразі збирають всю інформацію.

відео дня

"Так відбивали атаки українців, що в результаті (росіяни, - ред.) змогли збити власний літак сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - наголосив він.

Плетенчук також додав, що після нічних ударів по тимчасово окупованому півострову, почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.

Плетенчук про збиття літака - відео:

'Дружній вогонь': росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

Тиск ЗСУ на Крим

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти там.

На його думку, Крим – це ахіллесова п'ята Росії.

"З військової точки зору, Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію (чому Росія й утримує сухопутний коридор). Ми можемо тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою для нас", - підкреслив він.

'Дружній вогонь': росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці
Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Повідомляється, що багато машин швидкої допомоги поїхало із Сімферополя в селище Гвардійське, де горить нафтобаза.

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили кілька об'єктів окупантів, зокрема, Феодосійський морський нафтовий термінал.

У ніч на 6 жовтня в окупованому Криму також гриміли вибухи. Півострів атакували дрони. Унаслідок атаки у Феодосії загорілася нафтобаза. Також у Криму був "приліт" по військовій частині між Євпаторією та селом Затишне.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військовий літак російський літак літак збили новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у

12:25Інтерв'ю
"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

12:19Фронт
Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

Останні новини

13:14

Важко навіть повірити: що колись знаходилось на дні Каховського водосховища

13:02

Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

12:53

"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"Відео

12:49

MONATIK зазвучить у саундтреку нового циркового шоу "Потяг у дива"

12:44

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
12:43

Після гучного скандалу: Тетяна Брухунова покинула дітей і Петросяна

12:25

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уВідео

12:19

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиціВідео

12:11

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

Реклама
11:46

"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"Відео

11:41

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:34

Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

11:30

Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору на Євробачення-2026 і погрожує судом - деталі скандалуВідео

11:23

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:00

Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

10:58

Як одяг із секонд-хенду впливає на людину: мольфар попередив про небезпекуВідео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

10:35

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

10:13

У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

10:12

Пережила складну операцію: 91-річна Бріжит Бардо потрапила до лікарні

Реклама
10:10

Українцям почали нараховувати 5 тисяч грн надбавок до пенсії: хто отримає

10:09

Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

10:00

"Профілактика та рання діагностика — шлях до збільшення тривалості життя українців" — Олександр Дудін, СЕО лабораторії CSD LAB новини компанії

09:52

Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

09:33

Золото Полуботка може бути досі в Україні - де воно та яке на ньому прокляттяВідео

09:30

Трамп погрожує Путіну Tomahawk: що за цим стоїтьПогляд

09:29

Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали

09:25

Зеленський здивований: Трамп раптово включив Путіна до свого порядку денного - Axios

08:57

"Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss

08:36

Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

08:21

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

07:37

Нічні "прильоти" в Криму і Донецьку: горить нафтобаза і склади боєприпасівВідео

07:00

"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

06:10

Що насправді зупинить війну?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці туристів за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Скорпіонам - приємна робота, Ракам - зрив планів

05:09

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущіВідео

04:30

"Відсутні кілька органів": Яніна Соколова зробила зізнання про здоров'я

04:16

Перша робота 5-річного принца: як відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон

03:30

Як готувати з фольгою в аерогрилі: лайфхаки та помилки, яких варто уникати

Реклама
03:02

Як коти керують увагою господаря без жодного звуку: фахівці розкрили хитрістьВідео

02:31

Новий метод проти деменції: лікарі не вірили, поки не побачили результати

01:31

Ракетна інтрига з новим поворотом: Трамп зробив заяву щодо "Tomahawk" для України

01:30

Вагітна Марина Бех-Романчук показала, як ховає животик

00:46

Що приховує розмова Трампа і Путіна: чи дійдуть Tomahawk до України — Reuters

00:02

Двигун можна дуже швидко "вбити": яких обертів водіям слід уникати

16 жовтня, четвер
23:56

Чи піде Усик у політику: чемпіон світу розкрив плани після боксу

23:51

Сяюча шкіра обличчя: що потрібно з'їсти для красиВідео

23:09

"Козир" Зеленського: що може переконати Трампа надати необхідну зброю

23:05

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекатиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти