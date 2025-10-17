'Дружній вогонь': росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

Головне:
- Росіяни збили власний військовий літак в Криму
- Це сталось під час роботи ППО
17 жовтня росіяни збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Апострофа.
За його словами, про катастрофу наразі збирають всю інформацію.
"Так відбивали атаки українців, що в результаті (росіяни, - ред.) змогли збити власний літак сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - наголосив він.
Плетенчук також додав, що після нічних ударів по тимчасово окупованому півострову, почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.
Плетенчук про збиття літака - відео:
Тиск ЗСУ на Крим
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти там.
На його думку, Крим – це ахіллесова п'ята Росії.
"З військової точки зору, Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію (чому Росія й утримує сухопутний коридор). Ми можемо тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою для нас", - підкреслив він.
Крим - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Повідомляється, що багато машин швидкої допомоги поїхало із Сімферополя в селище Гвардійське, де горить нафтобаза.
У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили кілька об'єктів окупантів, зокрема, Феодосійський морський нафтовий термінал.
У ніч на 6 жовтня в окупованому Криму також гриміли вибухи. Півострів атакували дрони. Унаслідок атаки у Феодосії загорілася нафтобаза. Також у Криму був "приліт" по військовій частині між Євпаторією та селом Затишне.
Про персону: Дмитро Плетенчук
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
