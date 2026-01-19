Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи у Донецькій області.

Окупаційна армія РФ просунуласяу Покровську та наблизилась до Сіверська иа Костянтинівки / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Армія РФ просунулася На Донеччині

Ворог просунувся у Покровську та наблизився до Сіверська иа Костянтинівки

Армія Країни агресорки РФ має територіальні успіхи на території Донеччини. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 19 січня і опублікував свіжі карти.

Зокрема ворог просунувся у місті Покровськ Донецької області.

Також зазначається, що російські війська просунулися поблизу Сіверська Костянтинівки.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську", - йдеться у повідомленні.

Сіверськ / Карта DeepState

Покровськ / Карта DeepState

Костянтинівка / Карта DeepState

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Ввечері 18 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу було зафіксовано 126 бойових зіткнень.

Найактивніші бої точилися на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили п’ять спроб ворога витіснити їх із позицій біля Піщаного, Курилівки, Петропавлівки та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили чотири штурмові дії у Ямполі, Ставках та Олександрівці – одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону у Пазено та Рай-Олександрівці, а на Краматорському наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку відбулося 15 боєзіткнень поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного та Щербинівки.

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку: ворог здійснив 39 атак, українські військові знищили 106 окупантів, серед них 64 – безповоротно, а також чисельну техніку та дрони.

Як повідомляв Главред, армії країни-агресора Росії вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Крім того, російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Міньківка на Слов'янському напрямку, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій у 2026 році, аби зберегти оперативну ініціативу та зірвати плани Росії.

Покровськ / Інфографика: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

