Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

Марія Николишин
3 лютого 2026, 10:54
167
Росія намагається реалізувати новий план наступальної кампанії.
РФ готує великий наступ на 'фортечний пояс': в ISW назвали напрямки
Де хочуть наступати росіяни / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Росіяни хочуть наступати на фортечний пояс України
  • Окупанти зможуть розпочати такі дії не раніше ніж за кілька місяців
  • Спроби прориву можуть затягнутися на роки

Війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж за кілька місяців. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що для виходу на Слов’янськ із північного напрямку російським військам необхідно завершити захоплення Лимана та просунутися приблизно на 14 кілометрів, включно з форсуванням річки Сіверський Донець. Існує також альтернативний варіант – наступ зі сходу, що передбачає подолання близько 30 кілометрів від району Сіверська до Слов’янська.

відео дня
РФ готує великий наступ на 'фортечний пояс': в ISW назвали напрямки
Слов’янськ / Інфографіка: Главред

За словами аналітиків, підрозділи російського 3-го загальновійськового армійського об’єднання, які діють на Сіверському напрямку, теоретично можуть спробувати прямий наступ на Слов’янськ зі сходу, якщо просунуться швидше, ніж інші російські угруповання на Лиманському напрямку. Але темпи бойових дій поблизу Лимана залишаються повільними.

"Росія намагається реалізувати новий план наступальної кампанії, який передбачає багатомісячне послаблення української оборони та логістики перед масштабними наземними операціями. Такий підхід дозволив російським військам досягти відносно швидших результатів на Покровському та Гуляйпольському напрямках, однак у районі Лимана ці зусилля поки не дали очікуваного ефекту", - йдеться у звіті.

В ISW підкреслюють, що для прискорення просування на Лиманському напрямку російському командуванню доведеться перекинути значні ресурси, зокрема піхоту та операторів безпілотників. Це, своєю чергою, може послабити інші ділянки фронту – зокрема наступальні дії біля Покровська або оборону на Куп’янському напрямку.

"Кремль протягом кількох місяців намагається переконати Захід у тому, що захоплення фортечного поясу України буде швидким і легким. Але ISW оцінює, що спроби прориву – як із півдня з району Костянтинівки, так і з півночі з району Лимана – можуть затягнутися на роки", - підсумували аналітики.

РФ готує великий наступ на 'фортечний пояс': в ISW назвали напрямки
Лиман / Інфографіка: Главред

Плани росіян щодо Донбасу

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса говорив, що перед окупаційними військами стоїть завдання вийти на адмінкордони Донбасу до кінця березня-початку квітня.

За його словами, ці дедлайни переносились вже багато разів, але навіть зараз у росіян немає спроможностей виконати задачу в термін.

"Росія намагається швидко досягти стратегічного успіху, в процесі стабілізації фронту – отримати оперативний успіх. Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що ситуація для Сил оборони на Північно-Слобожанському напрямку має різний характер: українські підрозділи утримують місто Куп’янськ та його околиці, тоді як Вовчанськ перебуває під тривалим тиском окупантів.

Аналітичний проект DeepState розповів, що російські окупанти змогли просунутися поблизу двох населених пунктів на Запорізькому напрямку. Зокрема, армія РФ просунулася ворог поблизу Добропілля в Гуляйпільському районі та в Приморському в Василівському районі.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко говорив, що Росія не відмовилася від планів захопити Одесу та Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:54Фронт
РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:21Україна
Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

09:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Останні новини

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Національний відбір 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

Реклама
10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

Реклама
08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

06:35

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

06:10

Гороскоп Таро на лютий 2026: Терезам – дохід, Скорпіонам – зміни, Стрільцям – успіх

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:00

Гороскоп на завтра 4 лютого: Скорпіонам - нове знайомство, Рибам - прибуток

05:31

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

04:55

7 звичок батьків, які змушують дорослих дітей переїхати подалі: головні помилки

04:22

Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

04:01

"Я вживала": Лоліту відкачували від нападу через залежність

03:32

Чи мають коти виходити надвір – ветеринар здивувала зізнаннямВідео

02:57

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:45

"Льодовик Судного дня" тріщить по швах: загроза катастрофи прибережних мегаполісів

01:25

Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

00:52

У містах пролунали серії гучних вибухів: ворог атакує Україну БПЛА, що відомо

Реклама
00:39

Частина пенсіонерів може залишитися без виплат на кілька місяців – яка причина

02 лютого, понеділок
23:54

Розсада без помилок: сприятливі дати лютого-березня за місячним каладарем 2026Відео

23:23

"Моральні дегенерати": Сибіга про пропозицію FIFA щодо скасування бойкоту РФ

22:20

Відключення електроенергії в Києві та області 3 лютого: опубліковано графіки

21:41

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомоВідео

21:38

Світло буде проміжками: ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютогоФото

21:35

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

21:32

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

21:32

Як швидко очистити унітаз від стійкого нальоту: просте рішення, яке варто спробувати

21:01

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти