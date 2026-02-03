РФ готує великий наступ на 'фортечний пояс': в ISW назвали напрямки

Росія намагається реалізувати новий план наступальної кампанії.

Де хочуть наступати росіяни / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Росіяни хочуть наступати на фортечний пояс України

Окупанти зможуть розпочати такі дії не раніше ніж за кілька місяців

Спроби прориву можуть затягнутися на роки

Війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж за кілька місяців. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що для виходу на Слов’янськ із північного напрямку російським військам необхідно завершити захоплення Лимана та просунутися приблизно на 14 кілометрів, включно з форсуванням річки Сіверський Донець. Існує також альтернативний варіант – наступ зі сходу, що передбачає подолання близько 30 кілометрів від району Сіверська до Слов’янська.

Слов’янськ / Інфографіка: Главред

За словами аналітиків, підрозділи російського 3-го загальновійськового армійського об’єднання, які діють на Сіверському напрямку, теоретично можуть спробувати прямий наступ на Слов’янськ зі сходу, якщо просунуться швидше, ніж інші російські угруповання на Лиманському напрямку. Але темпи бойових дій поблизу Лимана залишаються повільними.

"Росія намагається реалізувати новий план наступальної кампанії, який передбачає багатомісячне послаблення української оборони та логістики перед масштабними наземними операціями. Такий підхід дозволив російським військам досягти відносно швидших результатів на Покровському та Гуляйпольському напрямках, однак у районі Лимана ці зусилля поки не дали очікуваного ефекту", - йдеться у звіті.

В ISW підкреслюють, що для прискорення просування на Лиманському напрямку російському командуванню доведеться перекинути значні ресурси, зокрема піхоту та операторів безпілотників. Це, своєю чергою, може послабити інші ділянки фронту – зокрема наступальні дії біля Покровська або оборону на Куп’янському напрямку.

"Кремль протягом кількох місяців намагається переконати Захід у тому, що захоплення фортечного поясу України буде швидким і легким. Але ISW оцінює, що спроби прориву – як із півдня з району Костянтинівки, так і з півночі з району Лимана – можуть затягнутися на роки", - підсумували аналітики.

Лиман / Інфографіка: Главред

Плани росіян щодо Донбасу

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса говорив, що перед окупаційними військами стоїть завдання вийти на адмінкордони Донбасу до кінця березня-початку квітня.

За його словами, ці дедлайни переносились вже багато разів, але навіть зараз у росіян немає спроможностей виконати задачу в термін.

"Росія намагається швидко досягти стратегічного успіху, в процесі стабілізації фронту – отримати оперативний успіх. Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що ситуація для Сил оборони на Північно-Слобожанському напрямку має різний характер: українські підрозділи утримують місто Куп’янськ та його околиці, тоді як Вовчанськ перебуває під тривалим тиском окупантів.

Аналітичний проект DeepState розповів, що російські окупанти змогли просунутися поблизу двох населених пунктів на Запорізькому напрямку. Зокрема, армія РФ просунулася ворог поблизу Добропілля в Гуляйпільському районі та в Приморському в Василівському районі.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко говорив, що Росія не відмовилася від планів захопити Одесу та Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

