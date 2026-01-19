РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

Головнокомандувач особисто оцінив обстановку в агломерації Покровськ-Мирноград.

https://glavred.net/front/rf-pytaetsya-prorvat-oboronu-vozle-pokrovska-syrskiy-prinyal-vazhnoe-reshenie-10733501.html Посилання скопійоване

Олександр Сирський прибув на Покровський напрямок / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, facebook.com/CinCAFofUkraine

Ключові тези Сирського:

РФ підтягує резерви до Покровська

В районі Покровськ-Мирноград щодня відбувається близько 50 зіткнень

Посилено підтримку воїнів, зокрема безпілотними комплексами

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найгарячіших точок фронту. Ворог нарощує резерви та шукає шляхи прориву оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський.

За його словами, в районі агломерації Покровськ-Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно українські воїни стримують близько 50 бойових зіткнень.

відео дня

"Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами", - розповів Сирський.

Головком наголосив, що для ефективної оборони потрібна повна поінформованість, гнучкі рішення та точний розрахунок. Особливу увагу приділяють збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів.

Для виконання цих завдань Сирський визначив ключові пріоритети для командирів на цьому напрямку: підвищення стійкості оборони, безперервне логістичне забезпечення, ефективність вогневого ураження та злагоджена взаємодія між усіма рівнями управління. Генерал додав, що дав розпорядження посилити підтримку воїнів, зокрема за рахунок безпілотних комплексів.

"Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області. Дякую кожному командиру і кожному воїну за службу Україні", - наголосив головком ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація у Покровську - думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду розповів, що ситуація навколо Покровська досягла критичної межі. Попри те, що місто офіційно не вважається захопленим, територія, яку реально контролюють Сили оборони України, стрімко скорочується.

За словами експерта, говорити про контроль над цілими районами вже не доводиться. Наразі Україна утримує лише окремі околиці та кілька вулиць Покровська.

"Тож формально ми ще тримаємо Покровськ, але технічно він уже не наш. Втім, Покровськ продовжує виконувати свої функції: наші військові тягнули оборону міста на своїх плечах 16 місяців поспіль, тим самим виграючи час для нас і європейців", - зауважив Ступак.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, за добу українські війська відбили 126 атак російських окупантів, найбільші бої точилися на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. На Покровському напрямку ворог провів 39 атак, українські війська знищили 106 окупантів і чисельну техніку.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій у 2026 році, щоб зберегти ініціативу та зірвати плани РФ. За його словами, Росія не відмовилася від наміру захопити всю Україну, тому ЗСУ поєднуватимуть оборону з активними наступальними й асиметричними діями

Як повідомляв Главред, на Південно-Слобожанському напрямку РФ активізувала атаки, намагаючись використати чисельну перевагу. Основні спроби прориву фіксувалися біля Вовчанська та в напрямках Графського, Вовчанських Хуторів і Зибіно.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред