Російські окупанти захопили 85% Покровська - Bild

За даними DeepState, російська армія просунулася в Покровську і ще біля трьох сіл.

https://glavred.net/front/rossiyskie-okkupanty-zahvatili-85-pokrovska-bild-10712225.html Посилання скопійоване

Ворог має успіх поблизу сіл Карпівка і Козацьке / колаж: Главред, фото: x.com/JulianRoepcke, Міноборони РФ

Коротко:

Ознак українського контрнаступу на півночі Покровська не спостерігається

Ворог має успіх поблизу сіл Карпівка та Козацьке Донецької області

Російські окупанти захопили 85% Покровська. Про це повідомив у Х журналіст німецького видання Bild Юліан Репке.

Він зазначив, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.

відео дня

"Примітно, що поки немає відео з бомбардуваннями, дронами або трюками з підняттям прапорів у центрі", - написав журналіст.

Російські військові просунулися біля кількох населених пунктів Донецької та Харківської областей. Про це свідчить оновлена карта українського аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Так, як повідомили аналітики, ворог має успіх поблизу сіл Карпівка та Козацьке Донецької області. Крім того, російські війська знову просунулися в місті Покровську, за яке зараз тривають запеклі бої.

Також, за даними DeepState, за останню добу окупанти мають просування поблизу села Борівська Андріївка Харківської області.

Deepstatemap

Чим загрожує Україні втрата Покровська - думка експерта

Як писав Главред, ситуація в районі Покровська залишається вкрай напруженою - у разі втрати міста для російських військ відкриються нові можливості, зокрема шлях до Краматорська. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Фабрики новин".

За його словами, захоплення Покровська зараз є головним пріоритетом для російських окупантів.

Ступак зазначив, що в разі падіння Покровська противник зможе безпосередньо просунутися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, де розташовані ключові українські інституції - Донецька обласна адміністрація та низка правоохоронних органів.

Ситуація в Покровську, що на Донеччині, вкрай складна й експерти не виключають, що армія країни-агресора Росії захопить місто. Це безпосередньо вплине на плани окупантів щодо просування в сусідній Дніпропетровській області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, війська РФ тиснутимуть на Дніпропетровщину з півдня.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тому застосовують нову тактику - просочування з півдня в район промислових зон.

Раніше військовий попереджав, що все місто Покровськ перебуває в "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти докладають у південних районах міста. Ситуація в Покровську нестійка, а позиції часто переходять із рук у руки.

Напередодні стало відомо, що за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни, українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.

Інші новини:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає змогу слідкувати за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред