Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України

Юрій Берендій
4 листопада 2025, 17:18
2478
Ситуацію в районі Покровська залишається складною, ворог намагається прорвати українську оборону та закріпитися на ключових позиціях, вказує Костенко.
Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України
В Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Сухопутні війська ЗС України

Про що сказав Костенко:

  • Росіяни націлились на окупацію всього Донбасу
  • Ситуація в Покровську складна
  • Росіяни намагаються створити загрозу напівоточення міста

Міста Покровськ і Костянтинівка на Донеччині опинилися на шляху російських військ, які намагаються реалізувати завдання, поставлені Володимиром Путіним. Головна мета російського диктатора полягає в окупації всього Донбасу. Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Зараз ідуть ці бої. Це міста, які стали на їхньому шляху до виконання цих завдань, які були поставлені Путіним перед його армією", - сказав депутат.

відео дня

Коментуючи ситуацію в Покровську, Роман Костенко зазначив, що вона залишається складною. За його словами, туди перекинули значну кількість підрозділів, зокрема спецпідрозділів — таких як "Альфа" та ГУР, які працюють над стабілізацією обстановки.

Депутат підкреслив, що противник намагається проникнути в місто. Хоча наразі його сили ще не досягли чисельності повноцінних бригад, вони вже закріплюються на окремих позиціях і частково тиснуть на українські підрозділи, створюючи загрозу напівоточення.

Щодо Костянтинівки, Костенко не виключив можливості подальшого просування російських військ у цьому напрямку.

"Там також ситуація складна. Там просто так містом ніхто не пересувається. Ворог контролює його своїми засобами FPV, дронами… Зараз поки там не так критично, як по Покровську", - резюмує він.

Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України
Покровськ / Інфографіка: Главред

Куди можуть піти росіяни в разі окупації Покровська - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, а ситуація в Покровську залишається складною та напруженою. На цьому тлі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував можливість наступу росіян на Дніпро.

Експерт запевнив, що загрози наступу на Дніпро немає, адже такий крок позбавлений сенсу — у російських військ просто недостатньо ресурсів для реалізації подібної операції.

"Наприклад, якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс їм цей ресурс розпорошувати на Павлоград і Дніпро, якщо логічніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - спрогнозував експерт.

Покровськ новини - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ наразі контролюють близько 85% Покровська, вказав журналіст німецького видання Bild Юліан Репке. За його словами, на півночі міста не спостерігається ознак українського контрнаступу.

Водночас Сили Головного управління розвідки України продовжують спецоперацію в місті. Бійці ГУР спільно з підрозділами спецназу стримують спроби ворога розширити зону вогневого контролю та впливу на українську логістику.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що за останні дні російські війська не досягли помітних успіхів у районі Покровська. У самому місті наразі перебуває близько 300 окупантів, тривають інтенсивні бойові дії.

Інші новини:

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Константиновка Покровськ Фронт Роман Костенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

18:45Політика
Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

17:43Економіка
Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Останні новини

18:51

"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

18:50

Такого в історії ще не було: зафіксовано найбільший спалах чорної діри

18:45

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

18:42

Німеччина виділить ЗСУ додаткові мільярди євро: названо суму

18:18

Європейські суди вважають ВАКС та антикорупційну вертикаль в Україні порушниками фундаментальних принципів прав людини, – адвокат

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
18:13

Що зробити, щоб кіт линяв менше: секрет, про який не здогадуються господарі

18:05

Фатальна помилка: що категорично не можна висаджувати після часнику

17:43

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

17:41

Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс

Реклама
17:41

Людям, народженим у ці місяці, уготована важлива місія

17:38

Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

17:38

Росіяни вбили двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором

17:29

Операція ЗСУ на фронті: військовий розповів про зачистку в стратегічному місті

17:18

Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України

17:17

Безкоштовне тепло або штраф: чи дозволено українцям збирати дрова біля дороги

17:16

Віра Брежнєва стала мамою для нового члена сім'ї - деталіВідео

17:14

Рішення Трампа ключове: Зеленський пояснив, що може стримати Путіна від агресії

17:11

Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиціФотоВідео

16:52

Штраф за зайву вагу і бороду: найабсурдніші шлюбні контракти

16:41

Путін може сам оголосити про закінчення війни - коли інтенсивність боїв впадеВідео

Реклама
16:25

Водіїв штрафують за їзду в лівій смузі: коли доведеться сплатити 4000 гривень

16:21

Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

16:19

Вийде у кожного: простий рецепт рум'яного домашнього хліба

16:13

Циркове шоу зі саундтреком від MONATIK відправляється у всеукраїнський тур

16:01

Якщо не знати, можна "вбити" гаджет: як безпечно очистити USB-порт телефону

16:00

"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

15:40

Як листопад змінить ваше життя: нумерологічний прогноз за числом долі

15:37

Вакарчук вперше показався в обіймах коханої та згадав про колишню - деталі

15:32

Простіше, ніж вінегрет: шикарний рецепт салату з бурякомВідео

15:24

Росія приховувала 200 років - яке відкриття про Одесу змінило підручники історіїВідео

15:20

Втамувати спрагу все дорожче: в Україні різко підскочили ціни на популярні товари

15:08

Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

15:08

Ціни будуть рости щомісяця: один фрукт в Україні встановить новий "рекорд"

15:07

Як фінансуватимуть програму безплатних 3000 кілометрів від "Укрзалізниці": розкрито деталі

15:02

Російські окупанти захопили 85% Покровська - Bild

14:58

Діяльність Громадської ради доброчесності загрожує незалежності судової влади – висновок експертної групи при парламентській ТСК

14:56

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

14:18

Наступ РФ не зупиниться: названо напрямки, які стануть найгарячішими взимку

14:16

Близько 40 тисяч КАБів атакували Україну: росіяни раптово збільшили кількість ударів

14:09

Неможливо буде відірватися: рецепт оригінальної закуски, від якої усі ахнуть

Реклама
14:04

Романтичний прорив: яким ТОП-3 знакам Всесвіт скоро подарує справжнє кохання

13:55

Підняли український прапор: бійці ГУР взяли під контроль острови на Запоріжжі

13:51

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталосяВідео

13:46

Відомий ведучий зробив гучну заяву про Софію Ротару - деталі

13:28

Поширював фейки про ЗСУ: затримано настоятеля Святогірської лаври

13:27

Російські дрони вдарили по передмістю Харкова: зруйновано пожежну частину, є постраждаліФото

13:24

"Кутя" - не українське слово: як предки колись називали святкову стравуВідео

13:01

Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із МогилевськоюВідео

12:58

Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

12:45

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти