Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України

Ситуацію в районі Покровська залишається складною, ворог намагається прорвати українську оборону та закріпитися на ключових позиціях, вказує Костенко.

https://glavred.net/front/pokrovsk-tolko-nachalo-v-rade-nazvali-istinnye-celi-putina-po-ukraine-10712297.html Посилання скопійоване

В Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Сухопутні війська ЗС України

Про що сказав Костенко:

Росіяни націлились на окупацію всього Донбасу

Ситуація в Покровську складна

Росіяни намагаються створити загрозу напівоточення міста

Міста Покровськ і Костянтинівка на Донеччині опинилися на шляху російських військ, які намагаються реалізувати завдання, поставлені Володимиром Путіним. Головна мета російського диктатора полягає в окупації всього Донбасу. Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Зараз ідуть ці бої. Це міста, які стали на їхньому шляху до виконання цих завдань, які були поставлені Путіним перед його армією", - сказав депутат. відео дня

Коментуючи ситуацію в Покровську, Роман Костенко зазначив, що вона залишається складною. За його словами, туди перекинули значну кількість підрозділів, зокрема спецпідрозділів — таких як "Альфа" та ГУР, які працюють над стабілізацією обстановки.

Депутат підкреслив, що противник намагається проникнути в місто. Хоча наразі його сили ще не досягли чисельності повноцінних бригад, вони вже закріплюються на окремих позиціях і частково тиснуть на українські підрозділи, створюючи загрозу напівоточення.

Щодо Костянтинівки, Костенко не виключив можливості подальшого просування російських військ у цьому напрямку.

"Там також ситуація складна. Там просто так містом ніхто не пересувається. Ворог контролює його своїми засобами FPV, дронами… Зараз поки там не так критично, як по Покровську", - резюмує він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Куди можуть піти росіяни в разі окупації Покровська - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, а ситуація в Покровську залишається складною та напруженою. На цьому тлі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував можливість наступу росіян на Дніпро.

Експерт запевнив, що загрози наступу на Дніпро немає, адже такий крок позбавлений сенсу — у російських військ просто недостатньо ресурсів для реалізації подібної операції.

"Наприклад, якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс їм цей ресурс розпорошувати на Павлоград і Дніпро, якщо логічніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - спрогнозував експерт.

Покровськ новини - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ наразі контролюють близько 85% Покровська, вказав журналіст німецького видання Bild Юліан Репке. За його словами, на півночі міста не спостерігається ознак українського контрнаступу.

Водночас Сили Головного управління розвідки України продовжують спецоперацію в місті. Бійці ГУР спільно з підрозділами спецназу стримують спроби ворога розширити зону вогневого контролю та впливу на українську логістику.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що за останні дні російські війська не досягли помітних успіхів у районі Покровська. У самому місті наразі перебуває близько 300 окупантів, тривають інтенсивні бойові дії.

Інші новини:

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред