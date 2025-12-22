Рус
"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Руслан Іваненко
22 грудня 2025, 02:01
1977
Українські війська протистоять сильному тиску на одній із ключових точок фронту на південному напрямку.
Армия РФ, ВСУ
Ворог намагається прориватися до меж міста і одночасно тисне на Гуляйполе з півночі та півдня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Бої за Гуляйполе на Запорізькому напрямку надзвичайно інтенсивні
  • Ворог тисне з півночі та півдня, частково прориваючись у місто
  • Гуляйполе важливе стратегічно для наступу та логістики ворога

Бої за Гуляйполе на Запорізькому напрямку залишаються надзвичайно складними, а ситуація там "досить серйозна". Про це в коментарі Київ24 повідомив військовий експерт Іван Тимочко.

Інтенсивність атак противника

За його словами, бої на цьому напрямку надзвичайно інтенсивні.

відео дня

"За кількістю атак противника Гуляйполе поступається тільки Покровсько-Мирноградському та Костянтинівському напрямкам", – зазначив експерт.

Він додав, що українські військові на цьому відрізку приймають на себе один з найбільших ударів, що водночас є "показником їхньої ефективності".

Прориви ворога та географічні особливості

Попри активний опір, ворогу частково вдається прориватися, а іноді окупанти намагаються проникати в межі самого міста. Географічні особливості території дозволяють противнику тиснути на місто одночасно з південного та північного напрямків.

"Треба врахувати, що противник має на напрямку величезне поле для логістики, підсилення своїх військ. Адже лінія фронту там – величезна територія окупованого півдня України, де противник довгий час вибудовував логістику", – пояснив Тимочко.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Стратегічне значення Гуляйполя

Експерт підкреслив стратегічну важливість Гуляйполя: "Це можливість створити плацдарм для наступу у глиб Запорізької області чи підсилити логістику ворожих військ на покровсько-мирноградський напрямок".

Крім військових переваг, противник намагається отримати й інформаційні дивіденди від наступу на Гуляйполе.

"Це сильне інформаційне підґрунтя для Путіна, щоб перемкнути акцент з неуспіхів та відкритих поразок – таких, як Добропілля або Куп’янськ. Або ж багато разів зафіксованих успіхів у Покровську", – додав Тимочко.

Навіщо росіяни штурмують ЗСУ в Запорізькій області – думка експерта

На думку речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, Росія не припиняє штурмових дій на Гуляйпільському напрямку. Він зазначає, що піхотні підрозділи противника прагнуть відрізати Гуляйполе від логістичних шляхів, намагаючись оточити місто зі сходу та північного сходу і проникнути безпосередньо в його територію.

Ситуація на Запорізькому напрямку - новини за темою

Як повідомляв Главред, нещодавно група військовослужбовців країни-агресорки Росії на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення у тил українських захисників. Однак ворожу ДРГ ліквідували.

Крім того, військовослужбовці Збройних Сил країни-агресорки Росії платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що окупанти також намагалися перерізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області в районі села Добропілля.

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України Фронт
