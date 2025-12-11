Ворог активізує дії на стратегічному напрямку: військовий розкрив деталі боїв

Коротко:
- Росіяни концентрують сили на Олександрівському напрямку
- Ворог намагається обійти Гуляйполе та штурмувати його
- Спроби блокувати дороги між Гуляйполем і Покровським
Російські окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Олександрівському напрямку, намагаючись обійти Гуляйполе.
Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 5 ОШБр Юрій Сиротюк із позивним "Мамай":
"Після того, як вони подолали річку Вовча, подолали раніше підготовлені позиції – вони намагались розвивати цей успіх. Завдання їх дуже просте – обійти Гуляйполе. Вони і в лоб його штурмують і намагаються в Гуляйполе заходити і малими і достатньо великими піхотними групами. Більша частина їх знищується, але такі спроби є, особливо коли погіршуються погодні умови", – сказав він.
Спроби блокування доріг
Окупанти також намагалися розрізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області.
"Вони намагалися перерізати цю трасу в районі села Добропілля, щоб обходити і Покровське, і Гуляйполе Запорізької області. Наразі ці їхні просування зупинені", – додав Сиротюк.
Експертна оцінка стратегічної мети
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що дії російських військ мають чітку стратегічну мету.
"Росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське–Гуляйполе. Це робиться для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення великого угруповання та забезпечення кількох загальновійськових армій", – зазначає Коваленко.
За його словами, така концентрація сил свідчить про підготовку до масштабного наступу та логістичну підготовку окупантів на стратегічно важливому напрямку.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, українські військові відійшли від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області. Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Про це повідомили в 7 корпусі ДШВ. Зазначається, що за рішенням командування, особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі.
Крім того, російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Схід" у Facebook.
Нагадаємо, що українські захисники залишили окремі позиції поблизу Покровська та Мирнограда на Донеччині. Підрозділи Сил оборони провели організований маневр у районі Лисівки та Сухого Яру й, за рішенням командування, були перекинуті на більш вигідні для оборони рубежі, повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
