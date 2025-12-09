Армія РФ прагне оточити Гуляйполе та відрізати його від логістики - Волошин

Щодня армія РФ скидає на місто близько десяти КАБів.

Армія РФ прагне оточити Гуляйполе та відрізати його від логістики/ Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

РФ активно здійснює штурмові дії на Гуляйпільському напрямку

Окупанти намагаються охопити Гуляйполе зі сходу й північного сходу та зайти в місто

Щодня росіяни скидають на місто близько десяти КАБів

Армія країни-агресора РФ не припиняє здійснювати штурмові дії на Гуляйпільському напрямку. Піхотні групи РФ прагнуть відрізати від логістичних шляхів місто Гуляйполе Запорізької області.

Окупанти намагаються оточити місто зі сходу й північного сходу та зайти в місто. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"В пергу чергу, противник намагається відрізати від логістичних шляхів Гуляйполе і охопити його зі сходу та з північного сходу і увійти в цей населений пункт".

За його словами, щодня росіяни скидають на цей населений пункт близько десяти керованих авіаційних бомб.

Волошин зазначає, що на Оріхівському напрямку війська РФ тиснуть на позиції українських військових у районах Плавнів, Приморська, Степногірська. Окупанти також активно наступають поблизу Малої Токмачки та Малих Щербаків, щоб просунутися якомога ближче до Оріхова.

Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - зазначає Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські військові відійшли від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області. Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Про це повідомили в 7 корпусі ДШВ. Зазначається, що за рішенням командування, особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі.

Нагадаємо, російські війська усіляко намагаються зайти в Мирноград Донецької області, проте оточення міста наразі немає. Окупанти діють невеликими групами та рухаються малопомітними стежками, але українські військові знищують їх ще на підходах. Про це повідомив Роман Писаренко, начальник відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Крім того, офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер заявляв, що російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

