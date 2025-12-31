Рус
РФ не може занурити у блекаут Україну, але існує інша загроза - експерт

Анна Косик
31 грудня 2025, 09:28
Українці можуть залишитися без світла на декілька днів, але є нюанс.
Загроза кількаденних відключень світла нависла над окремими регіонами України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Попенко:

  • Блекаут на декілька днів в Україні малоймовірний
  • Росіяни намагаються позбавити електроенергії окремі регіони України

Країна-агресорка Росія не припиняє атаки на українську енергетику. Через складну ситуацію в енергосистемі деякі українці побоюються блекауту на кілька днів.

Чи може справді ворог занурити усю країну у темряву на настільки довгий час в інтерв'ю Главреду розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Чи росіяни зможуть зараз одночасно "погасити" всю Україну

Експерт вважає, що такий сценарій малоймовірний. На це є декілька причин. По-перше, в України зараз в рази більше систем протиповітряної оборони, ніж у листопаді 2022 року, коли був масштабний блекаут.

"По-друге, ми отримали величезний досвід стабілізації системи. Цілком знеструмити країну зараз значно складніше. При цьому вони "відкушують" регіони, заганяючи їх у темряву", - додав Попенко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

В Україні можуть збільшити обсяги відключень

Главред писав, що за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, українська енергосистема здатна протриматися до кінця зими в складних умовах, спричинених російськими обстрілами.

Експерт зауважив, що зі зниженням температури енергоспоживання буде зростати, а пропозиція електроенергії - в кращому випадку - залишиться на нинішньому рівні. Тому в деяких регіонах України світла може не бути по кілька годин, а в інших - по декілька днів.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 31 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів і обмеження потужності для промислових об'єктів.

Раніше повідомлялося, що після нещодавніх російських обстрілів енергетичних об’єктів передмістя Києва та лівого берега столиці відновити звичні графіки відключень електроенергії поки не вдається. Експерти попереджають, що новий удар Росії може погіршити ситуацію.

Напередодні стало відомо, що за словами нардепа Нагорняка, у ніч з 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів з великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює.

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

новини України відключення світла блекаут Олег Попенко
