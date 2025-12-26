Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

Нардеп пояснив, від чого залежить те, чи зустрічатимуть українці Новий рік без відключень електроенергії.

Прогноз відключень світла на Новий рік / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Що сказав Нагорняк:

Новорічна ніч найімовірніше пройде без відключень світла

На ситуацію в енергосистемі впливають не тільки вихідні дні, але й інші фактори

Станом на ранок 26 грудня в Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак вже новорічну ніч усі українці, ймовірно, будуть святкувати зі світлом.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Ситуація з відключеннями може покращитися

За словами нардепа, у ніч з 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів з великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює.

Як і у вихідні дні через це споживання в Україні стає меншим. Але на ситуацію з обмеженнями впливають і інші фактори. Серед них погода та обстріли країни-агресорки Росії.

Навіть якщо погода буде сприятливою, передбачити, яка в окупантів стратегія та чи будуть вони цілитися в енергооб'єкти України на Новий рік неможливо.

Однак, попередньо, прогноз щодо відсутності відключень світла у новорічну ніч досить позитивні.

Які терміни відновлення потужності АЕС України

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, українські АЕС, які були змушені через масовану атаку Росії зменшити виробництво електроенергії, зможуть вийти на максимальну потужність не раніше ніж 31 грудня поточного року.

"Це за умови, якщо "Укренерго" знайде можливість переконфігурувати систему так, щоб не потрібно було щось відновлювати, замінювати, умовно кажучи, трансформатори", - зауважив експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 26 грудня, у більшості регіонів України енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, Главред писав, що експерт з енергетики Олександр Голіздра заявив, що короткочасні морози на 2 доби не спричинять критичної ситуації в енергосистемі і довготривалі відключення через це не повернуться.

Нещодавно стало відомо, що тривалість графіків відключень світла по Україні скоротили. Це сталося завдяки перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

