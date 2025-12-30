'Світла може не бути по кілька днів': названо умову збільшення відключень

Експерт зауважив, що енергоблок теплової електростанції неможливо відновити за кілька днів.

Як вимикатимуть світло впродовж зими / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Зі зниженням температури зростатиме споживання електроенергії

Ситуація зі світлом в різних регіонах може відрізнятися

Вимикати світло можуть як на кілька днів, так і на півдоби

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар припустив, наскільки українська енергосистема здатна протриматися до кінця зими в складних умовах, спричинених російськими обстрілами.

Зокрема, в інтерв'ю Главреду він розповів, що зі зниженням температури зростатиме і споживання електроенергії, адже люди почнуть масово вмикати обігрівальні прилади.

"У той же час обсяг виробництва електроенергії не буде зростати. Тобто в цьому сенсі ситуація зрозуміла", - йдеться у заяві.

За його словами, багато хто говорить, що світло буде по кілька годин на добу, але в різних регіонах ситуація може кардинально відрізнятися.

"Десь, умовно, як це було недавно в Одеській області, світла може не бути по кілька днів, а десь - по півдоби", - підкреслив Гончар.

Експерт зауважив, що зі зниженням температури енергоспоживання буде зростати, а пропозиція електроенергії - в кращому випадку - залишиться на нинішньому рівні.

"Якщо не буде нових уражень, вона не зменшиться, але і не зросте. Щось, звичайно, будуть відновлювати, але це в основному стосується можливостей передачі електроенергії, а не генерації. Якщо, наприклад, енергоблок теплової електростанції зруйнований, його неможливо відновити за кілька днів, тижнів або навіть за місяць", - підсумував він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв говорив, що ворог намагається розділити енергосистему України на правобережну та лівобережну, завдаючи ударів по підстанціях та лініях електропередач через Дніпро.

За його словами, критичною є ситуація для Києва – місто не підготувалося до такої ситуації.

"Ми бачимо, як ворог бʼє по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які перебувають на балансі Київської міської ради, комунального підприємства Київтеплоенерго", - підкреслив він.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, 30 грудня у більшості регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що на Лівому березі Києва енергетики кілька разів намагалися відновити погодинні графіки відключень світла, проте через поганий стан мереж довелося повернутися до екстрених відключень.

Нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк говорив, що в Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак вже новорічну ніч усі українці, ймовірно, будуть святкувати зі світлом.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

