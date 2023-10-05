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Чи вигідно зараз ставити газову установку на авто: коментар експерта

Дмитро Відоменко
5 жовтня 2023, 18:37 оновлено 5 жовтня, 18:39
В Україні власникам авто з ГБО слід бути готовими до того, що у їхніх автомобілів немає сучасних інженерних рішень, каже експерт Ірина Кобернюк.
Газова установка, заправка
Зараз заправка автомобіля газовою сумішшю на 100 км вдвічі дешевше бензинової - експерт / колаж Главред, фото УНІАН і FBC

В Україні власникам авто з ГБО слід бути готовими до того, що у їх автомобілів немає сучасних інженерних рішень. Про це повідомляє портал "Оглядач"з посиланням на думку експертів.

Як каже керівник розвитку продуктів вживаних авто проекту Авто.Ріо Ірина Кобернюк, якщо мати на увазі вигоду, то заправка автомобіля пропан-бутановою сумішшю на 100 кілометрів міського пробігу коштує вдвічі дешевше бензину.

Втім, зарядка подібного за габаритами електромобіля на станціях з публічним доступом буде ще менше. Тобто ще більш вигідним варіантом буде електрокар.

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Також експерти підрахували, за скільки зараз окупиться установка ГБО на авто. "Тут необхідно знати тип автомобіля, яке обладнання для нього підходить. Також варто врахувати щорічний пробіг, ціну за пальне, додати вартість самого обладнання та документів для оформлення ГБО. Якщо брати середні дані за всіма перерахованими показниками, то близько року потрібно для того, що окупити інсталяцію ГБО і потім економити", – пояснила Кобернюк.

Ціни на бензин і дизель в Україні

У квітні минулого року Верховна Рада на тлі початку повномасштабної війни, яку розв'язала агресор Росія проти України, вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%.

Але вже з 1 липня 2023 року було прийнято рішення про повернення довоєнних податків. Також зросли акцизи на бензин: зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тисячу літрів і дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 Євро.

Віцепрем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко зробила офіційну заяву про ціни на бензин. За її словами, в середньому бензин повинен подорожчати на 11 грн, а дизель – на 8 грн.

7 серпня ціни на бензин і дизпаливо знову підскочили. З початку цього місяця паливо в середньому подорожчало приблизно на 2 гривні.

З 22 по 23 серпня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 14 копійок і становить 52 грн 68 коп /л.

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