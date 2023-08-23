Ціни на пальне знову підскочили: на яких АЗС найдешевше

При цьому експерти прогнозують, що ціни продовжать рухатися вгору.

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Скільки коштує бензин? Дізнавайтеся на Главреді / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

З 22 по 23 серпня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 14 коп і становить 52 грн 68 коп/л. Бензин марки А-95+ здорожчав на 13 коп і склав 54 грн 84 коп. /л. Ціна на дизпаливо зросла на 14 коп. або до 54,84 грн/л.

Як повідомляє еnkorr, консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема, бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ - до 32 грн 50 коп/л, дизельне пальне - до 53 грн/л.

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На станціях VostokGaz бензин здорожчав на 2 грн 50 коп. /л, а дизпальне - до 50 грн 89 коп./л.

Мережі "БРСМ-Нафта", U.GO і "Маркет" підвищили ціни на пальне в межах 11-50 коп./л.

Ціни на бензин будуть йти вгору - що кажуть експерти

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ціни на пальне продовжать тенденцію до зростання наприкінці серпня через зростання світових цін на нафту і нафтопродукти - з 75 до 88 доларів за барель.

7 серпня ціни на бензин і дизпаливо знову підскочили. З початку цього місяця паливо в середньому подорожчало приблизно на 2 гривні.

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