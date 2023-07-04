Понад 10 гривень за літр: в Україні зробили офіційну заяву щодо цін на бензин

Загалом після повернення довоєнних податків дизель повинен подорожчати на 8 гривень, а бензин - на 11.

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Ціни на бензин в Україні зашкалюватимуть / Колаж Главред, фото pixabay, РБК-Україна

Ціни на бензин в Україні підвищуватимуть поступово. Уряд України прогнозує зростання цін на паливо до кінця липня.

Віце-прем'єр-міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону заявила, що вартість бензину може збільшитися ще приблизно на 7 гривень.

"Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни (на бензин і дизель - ред.). На це є кілька факторів: немає дефіциту, є запаси, ринок в Європі залитий ресурсом. Тому ніяких різких стрибків не буде. Тому стояти в чергах і очікувати, що завтра буде дефіцит або підвищення ціни не варто. Ми бачимо і прогнозуємо, що до кінця липня підвищення буде до 5 гривень, якщо мова йде про дизпаливо... Бензин теж до 7 гривень", - розповіла міністр.

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Вона підкреслила, що загалом після повернення довоєнних податків дизель повинен подорожчати на 8 гривень, а бензин - на 11.

Ціни на бензин злетіли

Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).

Тому експерти заздалегідь попереджали українців про зростання цін на паливо. Так, в середині червня експерт Куюн прогнозував, що вартість бензину може зрости більш ніж на 10 грн/л, дизпалива – на 8 грн/л, а скрапленого газу – на 3 грн/л.

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