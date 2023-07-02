Експерт спрогнозував, чи сильно подорожчає бензин в Україні

В Україні 1 літр бензин А-95 зросте в ціні на 6-7 грн, а не на 10-12 грн. Так говорить відомий експерт Олег Пендзин.

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За його словами, різницю в 3 грн за літр бензина покриють торгові мережі / ua.depositphotos.com

В Україні літр бензин марки "А-95" зросте в ціні на 6-7 грн (що набагато менше, ніж прогнозувалося багатьма експертами). Такий прогноз озвучив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

За його словами, різницю в 3 грн за літр покриють торгові мережі, тому в середньому подорожчання бензину на заправках повинно складе приблизно 6-7 грн за літр.

"Прийняте рішення було таким: повернути з 1 липня податок на додану вартість і на довоєнний рівень акцизи. До цього моменту у нас було 7% ПДВ і 100 доларів на тонні акцизу. За приблизними розрахунками, дійсно, мала б до 11 грн піднятися ціна на літр бензину "А-95". Але, я думаю, що десь 3 грн перекриють торгові мережі, тому в середньому максимальна ціна, на яку підніметься літр бензину, це буде близько 6-7 грн", - пояснив Пендзин.

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Нагадаємо, у квітні минулого року Верховна Рада на тлі розв'язаної агресором Росією війни проти України вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20% до 7%. Але з 1 липня все повернеться на колишній рівень, в результаті чого очікується підвищення цін на паливо.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зробив прогноз, згідно з яким автомобільне паливо значно подорожчає. На думку Рябцева, бензин в середньому зросте на 12 гривень, дизель на 10, а скраплений газ - на 5 грн.

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