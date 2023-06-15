Плюс 10 грн за літр: ціни на бензин в Україні різко злетять

Верховна Рада України у квітні 2022 року скасувала акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ на них з 20% до 7%, проте з 1 липня 2023 року вони повертаються на колишній рівень.
Як повідомив експерт Дмитро Леушкін, вже найближчими днями паливо на українських АЗС почне дорожчати.
За його словами, з 1 липня повертається ПДВ на паливо 20% і довоєнний акциз, проте на АЗС почнуть готуватися заздалегідь – паливо зросте в ціні вже найближчим часом, щоб оператори могли закупити нову партію і торгувати без перебоїв.
"Нас чекає зростання цін від 7 до 10 гривень в залежності від котирувань на той момент", — заявив він.
Також експерт прогнозує "космічний зліт всього", включаючи тарифи на перевезення.
Дивіться відео про те, якими будуть ціни на бензин на АЗС:
Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС.
В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.
Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.
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