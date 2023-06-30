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В Україні підскочуть ціни на бензин і дизель: паливо подорожчає вже в липні

Андрій Ганчук
30 червня 2023, 10:20 оновлено 30 червня, 10:28
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Ціни на бензин, дизель і газ в Україні суттєво зростуть, а на ринку в умовах підвищення конкуренції очікується боротьба без правил, вважає Сергій Куюн.
АЗС, гривні
Бензин і дизель в Україні подорожчає на 3-8 грн - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Скасування пільг і повернення 20% податку на додану вартість в Україні вже з 1 липня призведуть до підвищення цін на бензин і дизель на 3-8 гривень за літр. Влада вважає, що роздрібна ціна зросте несуттєво, проте на ринку прогнозують поступове зростання вартості палива вже до кінця липня.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що частину податку повинні взяти на себе виробник і нафтотрейдер, тому ціни не повинні суттєво змінитися.

"Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво", - вважає Гетманцев.

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Втім, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що вартість літра бензину і дизеля зросте вже до кінця липня.

"Думаю, що в липні нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л – на дизпаливо, на 3 грн/л – на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. щодо газу на ті ж 3 грн/л ціна і підвищиться", - пояснив він ситуацію на ринку.

Також експерт додав, що компанії будуть вдаватися до різних методів підвищення своєї конкурентоспроможності. Старі податки повертаються, проте механізмів контролю не стає більше. І в таких умовах країна навряд чи отримає більше податкових надходжень.

"Споживання пального впало, а бажаючих працювати на ринку менше не стало. Відповідно, буде боротьба без правил. Кожен оператор буде підвищувати свою конкурентоспроможність будь-якими способами і ухилення від оподаткування буде одним з найпопулярніших", - підкреслив Сергій Куюн.

Нагадаємо, у квітні минулого року Верховна Рада на тлі розв'язаної агресором Росією війни проти України вирішила скасувати акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20% до 7%. Але з 1 липня все повернеться на попередній рівень, в результаті чого очікується підвищення цін на паливо.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зробив прогноз, згідно з яким автомобільне паливо значно подорожчає. На думку Рябцева, бензин в середньому зросте на 12 гривень, дизель на 10, а скраплений газ - на 5 грн.

Інші новини:

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