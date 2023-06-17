Ціни на АЗС різко злетять: названа нова вартість бензину і дизпалива

Після повернення акцизних ставок і ПДВ ціни на бензин, автомобільний газ і дизельне паливо істотно зростуть.

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В Україні прогнозують збільшення цін на АЗС / ua.depositphotos.com

В Україні незабаром можуть підскочити ціни на автомобільне паливо. Причина - закінчення дії податкових пільг на ринку палива і повернення на довоєнний рівень ставки акцизу і ПДВ.

Після повернення акцизних ставок і ПДВ ціни на бензин, автомобільний газ і дизельне паливо істотно зростуть, зазначив у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Якщо говорити про бензин, то це буде близько 12 гривень. Якщо говорити про дизелі, то це буде близько 10. І якщо говорити про скраплений газ, то це буде близько 5 гривень", — говорить експерт.

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Прогноз подорожчання автомобільного палива

Якщо зараз в середньому на АЗС бензин А-95 коштує 44,77 гривні за літр, то очікується подорожчання до 56,77 гривні

У випадку з дизпаливо - з 43,27 до 53,27 гривні за літр.

У ситуації з автогазом - з 21,91 гривні до 26, 91 гривні за літр.

Разом з тим подорожчання не буде різким і не буде однаковим по всіх мережах через різний ланцюжок поставок і цінову політику, говорить експерт.

"Тому в одних мережах може бути і на 10 гривень (подорожчання бензину, — ред.), а в інших може бути і на 15", — додав він.

Подорожчання відбудеться, якщо Рада не скасує або не перенесе підвищення акцизів і ПДВ, підкреслив експерт.

Раніше в Україні запропонували збільшити акцизи на паливо для автомобілів. Це може стати причиною подорожчання бензину і автогазу. З ініціативою збільшення акцизів виступило Міністерство фінансів.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС.

В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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