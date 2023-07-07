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В Україні різко подорожчали бензин і дизель: які ціни на АЗС

Андрій Ганчук
7 липня 2023, 14:39 оновлено 7 липня, 14:44
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Ціни на бензин і дизельне паливо в Україні вже зросли, найменше подорожчав автогаз – на 1,43 грн, пишуть аналітики про ситуацію на паливному ринку.
Бензин, дизель
Бензин в Україні подорожчав більше, ніж на 3 гривні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні зросли більш ніж на 3 гривні. Підвищення пов'язане з поверненням довоєнного оподаткування, а також зростанням акцизів на дизель і бензин.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи А-95, літр бензину на українських заправках 7 липня подорожчав більш ніж на 3 гривні в порівнянні з цінами, зафіксованими наприкінці червня.

Зокрема, літр бензину А-95 в середньому коштує 47,89. Дизельне паливо подорожчало на 3, 44 грн – до 46,84 грн за літр. Автогаз подорожчав на 1,43 грн – 23,36 за 1 літр.

відео дня

Ціни на паливо в Україні 7 липня:

Ціни бензин, дизель 7 липня
Як змінилися ціни на бензин і дизель / Консалтингова група А-95

Ціни на бензин і дизель в Україні

Верховна Рада у квітні минулого року на тлі повномасштабної війни агресора Росії проти України скасувала акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%.

Але з 1 липня податки повернулися на попередній рівень. До того ж зросли акцизи на бензин зі 100 євро до 213, 5 євро за 1 тисячу літрів і дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на скраплений газ залишається на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Керівник консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ціна на бензин в поточній ситуації зросте в середньому на 7-8 грн на літр. Дизель повинен подорожчати на 5 гривень, газ – на 3 гривні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в липні бензин і дизель подорожчає в середньому на 5 грн. За його словами, підвищення цін посприяє наповненню українського бюджету.

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