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Ціни на бензин злетять ще більше: якою буде вартість палива в Україні

Марія Тупік
3 липня 2023, 19:32 оновлено 3 липня, 19:42
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Подорожчання пального відбувається через повернення ПДВ до довоєнного рівня (тобто зростання з 7% до 20%) і через збільшення акцизів.
Ціни на бензин
Ціни на бензин в Україні з 1 липня злетіли / Колаж Главред, фото УНІАН

Ціни на бензин на українських АЗС різко злетіли з 1 липня. Як повідомляють експерти, ціни на пальне після повернення ПДВ та акцизу до довоєнного рівня зростатимуть ще протягом місяця.

Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, за місяць бензин в Україні подорожчає на 8-9 грн, дизпаливо – на 5-6 грн, автогаз – на 3 грн.

"Я думаю, що ціна буде підвищуватися протягом місяця, тому що, по суті, цей місяць буде необхідний для того, щоб паливо з новими податками замінило паливо з низькими податками", — пояснив Куюн.

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Ціни на паливо зростають через ПДВ та акцизи

Фахівець також роз'яснив, що подорожчання пального відбувається через повернення ПДВ до довоєнного рівня (тобто зростання з 7% до 20%) і через збільшення акцизів.

Цю ситуацію передбачили і скористалися трейдери в очікуванні додаткового прибутку. Так, у травні-червні вони привезли багато пального за старими акцизними ставками і продаватимуть його вже в період зростання цін.

Однак головний фактор у підвищенні цін на паливо – це зростання на 13% ПДВ.

Якими будуть ціни на бензин

За оцінками експерта з урахуванням всіх прогнозів, ціни на бензин зростуть на 8-9 грн, а на дизельне паливо — на 5-6 грн.

"Діапазон буде десь: дизельне паливо - до 50 гривень на літр, 95 – й бензин – до 55 гривень за літр", - сказав Куюн.

Він додав, що найменше додасть в ціні автогаз - приблизно 3 грн. Тож ціни на цей вид пального зростуть приблизно до 26 грн.

Ціни на бензин злетіли

Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).

Тому експерти заздалегідь попереджали українців про зростання цін на паливо. Так, в середині червня Куюн прогнозував, що вартість бензину може зрости більш ніж на 10 грн/л, дизпалива – на 8 грн/л, а скрапленого газу – на 3 грн/л.

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