Ціни на бензин злетять ще більше: якою буде вартість палива в Україні

Ціни на бензин на українських АЗС різко злетіли з 1 липня. Як повідомляють експерти, ціни на пальне після повернення ПДВ та акцизу до довоєнного рівня зростатимуть ще протягом місяця.
Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, за місяць бензин в Україні подорожчає на 8-9 грн, дизпаливо – на 5-6 грн, автогаз – на 3 грн.
"Я думаю, що ціна буде підвищуватися протягом місяця, тому що, по суті, цей місяць буде необхідний для того, щоб паливо з новими податками замінило паливо з низькими податками", — пояснив Куюн.
Ціни на паливо зростають через ПДВ та акцизи
Фахівець також роз'яснив, що подорожчання пального відбувається через повернення ПДВ до довоєнного рівня (тобто зростання з 7% до 20%) і через збільшення акцизів.
Цю ситуацію передбачили і скористалися трейдери в очікуванні додаткового прибутку. Так, у травні-червні вони привезли багато пального за старими акцизними ставками і продаватимуть його вже в період зростання цін.
Однак головний фактор у підвищенні цін на паливо – це зростання на 13% ПДВ.
Якими будуть ціни на бензин
За оцінками експерта з урахуванням всіх прогнозів, ціни на бензин зростуть на 8-9 грн, а на дизельне паливо — на 5-6 грн.
"Діапазон буде десь: дизельне паливо - до 50 гривень на літр, 95 – й бензин – до 55 гривень за літр", - сказав Куюн.
Він додав, що найменше додасть в ціні автогаз - приблизно 3 грн. Тож ціни на цей вид пального зростуть приблизно до 26 грн.
Ціни на бензин злетіли
Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).
Тому експерти заздалегідь попереджали українців про зростання цін на паливо. Так, в середині червня Куюн прогнозував, що вартість бензину може зрости більш ніж на 10 грн/л, дизпалива – на 8 грн/л, а скрапленого газу – на 3 грн/л.
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