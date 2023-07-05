Як збільшаться ціни на паливо в Україні: у Кабміні зробили прогноз

У зв'язку з поверненням довоєнного оподаткування ціни на паливо в Україні в липні зростуть в середньому на 5 гривень за літр. Автозаправки почнуть сплачувати до державного бюджету більше податків, в результаті чого ЗСУ отримають додаткову фінансову підтримку. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що повернення до старих податків призведе до подорожчання палива в липні в середньому на 5 гривень.
За його словами, в такій ситуації АЗС платитимуть більше податків, а ЗСУ отримають додаткову фінансову підтримку.
"Вчора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення складе орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке дійсно допоможе нам в черговий раз підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", - зазначив Шмигаль.
Також Денис Шмигаль підкреслив, що браку палива зараз не прогнозується ані в Україні, ані в країнах Європи.
Нагадаємо, Верховна Рада у квітні 2022 року на тлі початку повномасштабної війни Росії проти України скасувала акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%. Однак з 1 липня податки повернулися на довоєнний рівень і тепер очікується підвищення ціни на паливо.
Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ціна на бензин в такій ситуації зросте на 7-8 гривень за один літр. Дизель повинен подорожчати на 5 грн, а газ – на 3 грн.
Інші новини: