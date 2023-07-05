Як збільшаться ціни на паливо в Україні: у Кабміні зробили прогноз

Ані в Україні, ані в Європі сьогодні не фіксується дефіциту палива, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи повернення довоєнних податків.

https://glavred.net/economics/kak-uvelichatsya-ceny-na-toplivo-v-ukraine-v-kabmine-sdelali-prognoz-10483390.html Посилання скопійоване

Ціни на паливо в липні зростуть на 5 грн за літр / Коллаж: Главред, фото:​​​​​​ ua.depositphotos.com

У зв'язку з поверненням довоєнного оподаткування ціни на паливо в Україні в липні зростуть в середньому на 5 гривень за літр. Автозаправки почнуть сплачувати до державного бюджету більше податків, в результаті чого ЗСУ отримають додаткову фінансову підтримку. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що повернення до старих податків призведе до подорожчання палива в липні в середньому на 5 гривень.

За його словами, в такій ситуації АЗС платитимуть більше податків, а ЗСУ отримають додаткову фінансову підтримку.

відео дня

"Вчора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення складе орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке дійсно допоможе нам в черговий раз підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", - зазначив Шмигаль.

Також Денис Шмигаль підкреслив, що браку палива зараз не прогнозується ані в Україні, ані в країнах Європи.

Нагадаємо, Верховна Рада у квітні 2022 року на тлі початку повномасштабної війни Росії проти України скасувала акцизи на нафтопродукти і знизила ПДВ з 20 до 7%. Однак з 1 липня податки повернулися на довоєнний рівень і тепер очікується підвищення ціни на паливо.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ціна на бензин в такій ситуації зросте на 7-8 гривень за один літр. Дизель повинен подорожчати на 5 грн, а газ – на 3 грн.

Інші новини: