Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

Олексій Тесля
28 грудня 2025, 23:21
Окрему увагу приділяють перебуванню за кордоном, якщо член сім'ї перебуває поза Україною.
Субсидія, гроші
Українці можуть втратити субсидії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими
  • Відмова в призначенні субсидії можлива в кількох випадках

З 2026 року правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу при оплаті комунальних послуг.

Підтримку отримуватимуть тільки ті домогосподарства, у яких платежі за ЖКП перевищують п'яту частину сукупного доходу, повідомляє Пенсійний фонд України.

Відмова в призначенні субсидії можлива у випадках:

  • якщо будь-хто з членів сім'ї здійснював великі фінансові операції - купував товари, послуги або валюту на суму понад 50 тисяч гривень;
  • має значні заощадження на депозитах, або володіє кількома об'єктами нерухомості чи новим автомобілем;
  • допомога не передбачена для сімей, де є заборгованість з аліментів понад три місяці.

Окрема увага приділяється перебуванню за кордоном, якщо член сім'ї перебуває поза Україною і не надав підтвердження відсутності офіційного працевлаштування, субсидію можуть не призначити. Суттєве значення має і питання реєстрації місця проживання. Наприклад, якщо доросла дитина фактично живе за кордоном, але залишається прописаною у квартирі батьків, для збереження виплат потрібно документально підтвердити її фактичне проживання в іншому місці.

В окремих ситуаціях такі обставини доведеться доводити в судовому порядку. Фахівці радять заздалегідь стежити за фінансовою активністю та коректністю документів, щоб не втратити право на державну підтримку в майбутньому.

Верифікація субсидій: що відомо

Пенсійний фонд запустив автоматичну перевірку житлових субсидій, у рамках якої для деяких громадян виплати буде продовжено без необхідності подавати додаткові заяви. Повідомляється, що ПФУ традиційно переглядає право на отримання субсидій щорічно і вже визначає одержувачів допомоги на наступний період - до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО і військовий збір, ФОПам - ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

соцвиплати субсидії
