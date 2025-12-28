Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

Окрему увагу приділяють перебуванню за кордоном, якщо член сім'ї перебуває поза Україною.

Головне:

Правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими

Відмова в призначенні субсидії можлива в кількох випадках

З 2026 року правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу при оплаті комунальних послуг.

Підтримку отримуватимуть тільки ті домогосподарства, у яких платежі за ЖКП перевищують п'яту частину сукупного доходу, повідомляє Пенсійний фонд України.

Відмова в призначенні субсидії можлива у випадках:

якщо будь-хто з членів сім'ї здійснював великі фінансові операції - купував товари, послуги або валюту на суму понад 50 тисяч гривень;

має значні заощадження на депозитах, або володіє кількома об'єктами нерухомості чи новим автомобілем;

допомога не передбачена для сімей, де є заборгованість з аліментів понад три місяці.

Окрема увага приділяється перебуванню за кордоном, якщо член сім'ї перебуває поза Україною і не надав підтвердження відсутності офіційного працевлаштування, субсидію можуть не призначити. Суттєве значення має і питання реєстрації місця проживання. Наприклад, якщо доросла дитина фактично живе за кордоном, але залишається прописаною у квартирі батьків, для збереження виплат потрібно документально підтвердити її фактичне проживання в іншому місці.

В окремих ситуаціях такі обставини доведеться доводити в судовому порядку. Фахівці радять заздалегідь стежити за фінансовою активністю та коректністю документів, щоб не втратити право на державну підтримку в майбутньому.

Верифікація субсидій: що відомо

Пенсійний фонд запустив автоматичну перевірку житлових субсидій, у рамках якої для деяких громадян виплати буде продовжено без необхідності подавати додаткові заяви. Повідомляється, що ПФУ традиційно переглядає право на отримання субсидій щорічно і вже визначає одержувачів допомоги на наступний період - до 30 квітня 2026 року.

