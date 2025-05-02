Українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій: хто в зоні ризику

Автоматичне продовження субсидії передбачено не для всіх, попередили в ПФУ.

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Українці можуть втратити субсидії / колаж Главред, фото УНІАН

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ПФУ розпочав автоматичний перегляд житлових субсидій

Автоматичне продовження субсидії передбачено не для всіх

В Україні з 1 травня Пенсійний фонд почав автоматичний перегляд житлових субсидій, при цьому окремі категорії громадян отримають допомогу без додаткового звернення.

Водночас іншим потрібно буде подати нову заяву, йдеться в повідомленні, опублікованому у Facebook Урядового порталу.

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Уточнюється, що ПФУ проводить щорічний перегляд права на отримання субсидій на наступний період - до 30 квітня 2026 року.

Зазначається, що така процедура відбувається після завершення опалювального сезону, який закінчується у квітні.

Автоматичне продовження субсидії передбачено для тих, хто:

отримував її в попередньому періоді;

не має боргів за комунальними платежами;

не змінював майнового стану або складу своєї сім'ї.

У цих випадках повторне звернення до органів соцзахисту не потрібне - всі розрахунки будуть виконані на основі вже наявної інформації.

Субсидії та соцвиплати - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям повернуть гроші за оренду житла. Власникам житла держава компенсуватиме ПДФО і військовий збір, ФОПам - ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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