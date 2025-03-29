Пенсії згодом зростуть ще на 20%: хто отримає підвищені виплати

Верховна Рада розглядає новий закон.

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Пенсії та стипендії можуть зрости / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Верховна Рада розгляне новий закон, що гарантує підвищення виплат на 20%

Внутрішнім переселенцям у Карпатах обіцяють підвищені виплати

Українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який пропонує внести зміни до статті 5 Закону України "Про статус гірських населених пунктів".

Зараз такі доплати отримують лише мешканці гірських регіонів, але новий документ розширює це право на ВПО.

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За офіційними даними, в гірських населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей нині проживає близько 130 тисяч внутрішніх переселенців.

Законопроєкт передбачає, що пенсіонери та студенти, які безперервно мешкатимуть, працюватимуть або навчатимуться в цих регіонах щонайменше 6 місяців, зможуть отримувати 20% доплати до пенсій або стипендій.

Доплати набудуть чинності лише після ухвалення законопроєкту Верховною Радою.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні відбулося щорічне підвищення пенсій, завдяки чому понад 10 мільйонів пенсіонерів отримали збільшені виплати в середньому на 11,5%.

Пенсійний фонд України повідомив, що 629 тисяч пенсіонерів окремої категорії отримають додаткові надбавки.

Однак, деяким пенсіонерам пенсії можуть зменшитися через те, що при розрахунку враховується не лише стаж роботи, але й рівень їхньої заробітної плати.

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