Пенсії згодом зростуть ще на 20%: хто отримає підвищені виплати

Про що мова:
- Верховна Рада розгляне новий закон, що гарантує підвищення виплат на 20%
- Внутрішнім переселенцям у Карпатах обіцяють підвищені виплати
Українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який пропонує внести зміни до статті 5 Закону України "Про статус гірських населених пунктів".
Зараз такі доплати отримують лише мешканці гірських регіонів, але новий документ розширює це право на ВПО.
За офіційними даними, в гірських населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей нині проживає близько 130 тисяч внутрішніх переселенців.
Законопроєкт передбачає, що пенсіонери та студенти, які безперервно мешкатимуть, працюватимуть або навчатимуться в цих регіонах щонайменше 6 місяців, зможуть отримувати 20% доплати до пенсій або стипендій.
Доплати набудуть чинності лише після ухвалення законопроєкту Верховною Радою.
Пенсії в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні відбулося щорічне підвищення пенсій, завдяки чому понад 10 мільйонів пенсіонерів отримали збільшені виплати в середньому на 11,5%.
Пенсійний фонд України повідомив, що 629 тисяч пенсіонерів окремої категорії отримають додаткові надбавки.
Однак, деяким пенсіонерам пенсії можуть зменшитися через те, що при розрахунку враховується не лише стаж роботи, але й рівень їхньої заробітної плати.
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Внутрішньо переміщені особи
Внутрішньо переміщені особи - особи, які змушені раптово тікати зі своїх домівок у великих кількостях унаслідок збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійного лиха та перебувають на території власної країни.
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