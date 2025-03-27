Збільшення пенсії на 3 000 гривень: кому суттєво підвищили виплати

Як змінились пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

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Збільшення пенсії в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Мінімальну пенсію за інвалідністю для чорнобильців проіндексували на 11,5 %

Збільшення розміру пенсії за інвалідністю становить від 626 до 1 016 гривень

Мінімальні пенсії з інвалідності для ліквідаторів зараз в діапазоні від 10 491 до 17 486 гривень

В Україні у 2025 році в окремих категорій пенсіонерів зросли мінімальні виплати. Йдеться про пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що мінімальну пенсію за інвалідністю для чорнобильців проіндексували на 11,5 % з березня 2025 року.

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Так, розміри пенсій за інвалідністю, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть бути меншими таких показників:

І група – 9 855,71 грн (розмір збільшення – 1 016,51 грн);

ІІ група – 7 884, 57 грн (розмір збільшення – 813,21 грн);

ІІІ група – 6 077,70 грн (розмір збільшення – 626,85 грн).

Водночас, мінімальні пенсії з інвалідності для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи зросли суттєвіше:

І група – 17 486,6 грн (розмір збільшення – 3 178,14 грн);

ІІ група – 13 989,28 грн (розмір збільшення – 2 542,51 грн);

ІІІ група - 10 491,96 грн (розмір збільшення – 1 906,88 грн).

У ПФУ додали, що пенсії такого виду автоматично перераховуються після оприлюднення розміру середньої зарплати по Україні за 2024 рік (17 486,60 грн), і залежно від групи інвалідності становлять від 60 до 100 відсотків від зазначеної суми.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсія в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кабінет міністрів спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планується індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Починаючи з 1 квітня, пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб.

Крім того, в Україні пенсії можуть бути скорочені через судові рішення, постанови чи вироки. Пенсійний фонд України стверджує, що це стосується осіб, які мають фінансові зобов’язання, зокрема, не сплачують аліменти або завдали матеріальної шкоди підприємству чи іншій особі.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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