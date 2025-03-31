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В Україні проведуть перерахунок пенсій: хто отримає підвищену виплату

Анна Косик
31 березня 2025, 12:22
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Перерахунок буде здійснюватися з урахуванням страхового стажу.
В Україні проведуть перерахунок пенсій: хто отримає підвищену виплату
Пенсії перерахують не усім громадянам / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в ПФУ:

  • У квітні відбудеться перерахунок виплат пенсіонерам
  • Деяким категоріям пенсіонерів підвищать виплати

З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України розпочне проведення автоматичного перерахунку виплат тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку продовжували працювати і набули 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня.

Як повідомили в ПФУ, перерахунок пенсій також проведуть для тих громадян, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

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Наскільки збільшиться пенсія буде визначатися в індивідуальному порядку і залежатиме від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Для цього пенсіонерам не потрібно звертатися у Пенсійний фонд.

Виплачувати перераховану пенсію ПФУ почне у червні з урахуванням доплати за квітень та травень.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%.

Раніше повідомлялося, що після перерахунку пенсія може як зрости, так і зменшитися, оскільки враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку.

Напередодні стало відомо, що в Україні у 2025 році в окремих категорій пенсіонерів зросли мінімальні виплати. Йдеться про пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

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Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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