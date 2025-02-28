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Українцям донарахують субсидії: уряд ухвалив важливе рішення

Даяна Швець
28 лютого 2025, 17:56
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Кабмін виправляє складну ситуацію.
Українцям донарахують субсидії: уряд ухвалив важливе рішення
Уряд ухвалив важливе рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Уряд компенсує втрачені субсидії
  • ВПО отримають субсидії на житло

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зміни стосуються, зокрема, мешканців ОСББ, де постачальники комунальних послуг подали інформацію із запізненням або взагалі цього не зробили. В результаті такі громадяни могли втратити субсидію, і тепер уряд виправляє цю ситуацію.

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Крім того, уряд врегулював питання надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Також врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", – йдеться в повідомленні.

Економічні новини України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку березня 2025 року в Україні запланована індексація пенсій. Однак деякі пенсіонери залишаться без доплат у березні.

Окрім цього, в Україні рекордно подешевшав популярний овоч. Фермери почали масово продавати продукцію через стрімке погіршення якості овоча.

А от за газ українцям доведеться платити більше вже в березні. Тепер доведеться доплачувати за послуги з технічного обслуговування.

Більше економічних новин:

Що таке субсидія?

Субсидія - виплати, що надаються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також виплати зі спеціальних фондів для юридичних і фізичних осіб, місцевих органів влади, інших держав

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Кабмін субсидії субсидія новини України Денис Шмигаль
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