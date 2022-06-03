Коштує до трьох сотень гривень: в Україні активно продають послугу "постояти в черзі на заправці"

В Україні активно продають послугу" постояти в черзі на заправці " / колаж УНІАН

Через брак палива в Україні в травні і початку червня виник високий попит на послугу "постояти в черзі на заправці". Про повідомляє портал Liga.net з посиланням на дані спеціалізованого порталу пошуку фахівців Kabanchik.

У травні кількість подібних замовлень зросла в 12 разів порівняно з квітнем.

"Зважаючи на дефіцит пального, який зараз відбувається в країні, на порталі Kabanchik зростає кількість замовлень не тільки на доставку пального, а й запитів на те, щоб постояти в черзі на заправці. Загалом, за травень кількість таких замовлень зросла в 12 разів у порівнянні з квітнем", — говорили представники порталу.Всього за травень нинішнього року на сайті Kabanchik створили завдання із запитом постояти в черзі за пальним на суму близько 8 тисяч гривень. Середня вартість послуги - 294 гривень.

читайте такожДефіцит бензину в Україні: 6 простих порад, які допоможуть заощадити паливо

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Тоді ж експерт, гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін заявив про те, що дефіцит палива триватиме 2 місяці.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

Далі-Кабмін відмовився від державного регулювання цін на пальне - очікуючи, що це дозволить подолати дефіцит. В уряді говорили, що ціни на бензин не перевищуватимуть 52 грн/л, дизельне паливо – 58 грн/л.

Міністерство економіки не вважає, що введення державного регулювання цін на пальне було помилкою. Керівник Міністерства Юлія Свириденко впевнена, що воно дозволило відстрочити дефіцит і кілька тижнів утримувати ціни нижче європейського рівня.

Інші новини: