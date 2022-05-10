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70 грн за літр палива: експерт дав лячний прогноз і назвав причину подорожчання на АЗС

10 травня 2022, 17:00

Граничні націнки на паливо дозволяють мережам АЗС заробляти, каже Сергій Куюн.

АЗС
З'явився новий прогноз за цінами на АЗС / pixabay.com

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що 60-70 грн за літр бензину або дизельного палива - це чиста спекуляція мереж АЗС, однак влада ніяк не контролює ціни на паливо, незважаючи на дію держрегулювання.

"Ті ціни на бензин і дизель, які встановив уряд, – ринкові і дозволяють всім працювати. Я розумію, чому уряд не скасовує держрегулювання. Тому що ми вже бачимо спекулятивні ціни – 60-70 гривень за літр на деяких станціях. Тобто ціна злетить, але продукту від цього більше не стане. Відповідно це чиста спекуляція і вона не вирішить питання дефіциту", - сказав він під час телемарафону.

Експерт підкреслив, що відкориговані урядом граничні націнки дозволяють мережам АЗС заробляти, тому що в них враховані всі логістичні складові, а значить все, що вище цих показників – це спекулятивні ціни.

"Все, що вище - це чиста спекуляція і спроба заробити. Мені незрозуміло, чому уряд так відстоює держрегулювання, але ніхто не контролює його виконання. За фактом маємо купу випадків прямої або замаскованої спекуляції, але немає покарання. Ніхто нічого не перевіряє", - зазначив Куюн.

читайте такожПаливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизель

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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