АЗС зможуть продавати преміальне паливо без обмежень за ціною: головна умова

Мережі АЗС можуть продавати преміальне паливо без обмежень за ціною / pixabay

Кабінет міністрів скасував верхню межу вартості преміального палива для українських автозаправних станцій, повідомляє Урядовий портал

Уряд відзвітував про стан справ у вітчизняній енергетиці на вечір понеділка, 2 травня. Кабмін дозволив підвищити ціни на паливо преміум-класу, якщо буде виконано іншу умову.

"Кабінет Міністрів України прибрав стелю ціни на преміальне пальне для АЗС за умови торгівлі пальним і за регульованими цінами", - йдеться в повідомленні.

Ринок палива в Україні

Як повідомлялося, в даний час ціни на бензин і дизпаливо обмежені урядом в 34,10 грн/л і 38,7 грн/л відповідно. Однак, за оцінками директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, дефіцит палива визначає його реальну ціну на ринку в 40 грн/л і 45 грн/л, попри встановлення урядом граничних цін.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.