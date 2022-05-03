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В Україні рекордно подорожчав бензин: експерт пояснив, на скільки затягнеться дефіцит

3 травня 2022, 15:41

Через дії російських окупантів в Україні утворився надзвичайно серйозний дефіцит пального

бензин, АЗС, пальне, заправка, дизель, дизпаливо
бензин, АЗС, пальне, заправка, дизель, дизпаливо / topgir.com.ua

Роздрібні мережі АЗС в період з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на бензини.

Видання Enkorr з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомило, що WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станції компанії "Укрнафта"(552 АЗС), частина якої належить групі" Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А – 95 – до 36,05 грн/л і ДП – до 40,66 грн/л. Зазначимо, що велика частина консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP та ін. - близько 1000 АЗС) підвищила ціни на бензин і дизельне паливо 27 квітня.

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enkorr.ua

Судячи з повідомлення в мережі, на деяких заправках спостерігається дефіцит бензину і дизпалива в Україні.

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Ціни на паливо в Одесі / соцмережі

Гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит палива триватиме 2 місяці, пише "Фокус".

"Зараз в Україні стоять порожніми близько 500 бочок бензовозів, які можуть купити і привезти ресурс. Україна не випускає. Причин мільйон - у когось немає екологічного сертифіката, комусь в загальному порядку оформляють закордонні паспорти по кілька місяців. Всю цю бюрократію побороти в найкоротші терміни неможливо. На це піде 2-3 місяці, не раніше", - говорить Леушкін.

Він прогнозує, що протягом найближчих місяців в Україні буде дефіцит палива.

читайте такожЗеленський висловився про дефіцит бензину: коли вирішать проблему"Весь цей час така ситуація і буде. У кращому випадку клієнти будуть купувати паливо на заправках по 5 літрів", - застерігає він.

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