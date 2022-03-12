В Україні не буде дефіциту бензину: Кабмін знайшов рішення

В Україні не буде дефіциту бензину / topgir.com.ua

В Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

Відповідні рішення прийняв Кабінет Міністрів України з метою запобігання дефіциту бензину в країні, повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, пише Obozrevatel.

Відзначається, що в максимально дозволену ціну для заправок можна буде включати додаткові витрати, які з'явилися після розриву торгових відносин з Росією і Білоруссю.

Як відомо, на даний момент Україна імпортує паливо з Польщі, Румунії та Угорщини.

Передбачається, що це стане мотивацією для АЗС завозити і продавати більше палива, так як за старою формулою це було зовсім не вигідно.

Щоб уникнути занадто сильного зростання цін для покупців, Кабмін направив в Раду законопроект про зниження податкового навантаження для продавців палива. Ставка ПДВ знизиться з 20% до 7%, а акциз скасують.

"Це істотно зменшує розмір податків, які раніше становили більше половини ціни. Обидва рішення набудуть чинності одночасно", - зазначила Свидиренко.

Варто відзначити, що поки Розмір дозволеної націнки не зростає і залишається на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення. Тобто, 4,55 грн на літр бензину і 5 грн на літр дизелю. Також обмеження не стосуються "преміальних" марок палива-їх можна продавати за будь-якою ринковою ціною.

Нагадаємо, військовий експерт Майкл Кофман заявив, що Україна може перемогти Росію, але це трапиться не скоро. Терміни перемоги залежать від отримання бойових літаків і засобів ППО. А тим часом російські окупанти посилять бомбардування мирних кварталів і намагатимуться оточити Київ.

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