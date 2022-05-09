В Україні рекордно підскочили ціни на автогаз: скільки коштує паливо

Ціни на автогаз і бензин / pixabay

У зв'язку із дефіцитом палива на українських АЗС ціни на автогаз продовжують зростати. Середня ціна на скраплений газ в Україні станом на 9 травня зросла на 80 копійок – до 32,66 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.

Найбільшу і взагалі рекордну ціну на автогаз встановила мережа "Укргазвидобування" - 37,00 грн/л (+4 грн/л). У той же час, в Київській мережі АЗС "Авантаж" ціна на продукт зросла на 1 гривню за літр, до 32,95 грн/л.

Також на 1 грн/л збільшила ціну частина консолідованої мережі "Привату" ("Авіас").

На АЗС автогаз коштує 32,37 грн/л, а на станціях "Автотранс" він подорожчав на 3 грн/л, до 35,78 грн/л відповідно.

Скраплений газ подорожчав і в мережах ОККО, WOG, Chipo,"Катрал" та інших.

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Дефіцит палива в Україні

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит палива триватиме 2 місяці.

"Зараз в Україні стоять порожніми близько 500 бочок бензовозів, які можуть купити і привезти ресурс. Україна не випускає. Причин мільйон - у когось немає екологічного сертифіката, комусь в загальному порядку оформляють закордонні паспорти по кілька місяців. Всю цю бюрократію побороти в найкоротші терміни неможливо. На це піде 2-3 місяці, не раніше", - говорить Леушкін.

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