Українці живуть за межею бідності: скільки потрібно для життя пенсіонеру та сім'ї з дітьми

Мінімальні доходи громадян України не покривають навіть базові витрати.

https://glavred.net/economics/ukraincy-zhivut-za-chertoy-bednosti-skolko-nuzhno-dlya-zhizni-pensioneru-i-seme-s-detmi-10717172.html Посилання скопійоване

Мінімальні доходи українців у рази нижчі за реальні потреби / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Середня пенсія і мінімальна зарплата в Україні нижчі за межу бідності

Сім'я з двох дорослих і дитини до 6 років має отримувати щонайменше 27 572 грн

Соцгарантії розраховуються за прожитковим мінімумом із держбюджету, а не за фактичним

В Україні розмір мінімальної зарплати залишається нижчим за необхідний рівень для покриття базових потреб - дефіцит становить близько 2,1 тис. грн. Мінімальна пенсія відстає від фактичного прожиткового мінімуму для пенсіонерів ще сильніше - майже у 2,8 раза. Про це пише Oboz.ua з посиланням на відповідь Мінсоцполітики про фактичний прожитковий мінімум відповідно до цін станом на вересень.

Розміри зарплат і пенсій в Україні не прив'язані до реального прожиткового мінімуму. За цим показником також оцінюється рівень бідності. Таким чином:

відео дня

українці навіть із середньою пенсією (6 436,79 грн) перебувають за межею бідності (6720 грн);

українці з мінімальною зарплатою (8000 грн) також перебувають за межею бідності (10192 грн).

Щоб сім'я з двох дорослих і однієї дитини віком до шести років могла задовольнити свої базові потреби, дохід має становити щонайменше 27 572 грн.

Які пенсії отримують українці

В Україні з червня по жовтень середня пенсія збільшилася лише на 26,6 грн і становила 6 436,79 грн.

Найвища середня пенсія по країні - у Києві (8848,19), а найменша - у Тернопільській області (4996,69 грн).

Водночас середня пенсія судді у відставці (довічне грошове утримання) становить 109 898,29 грн. Станом на червень - 109 311,80 грн. Таким чином пенсії суддів у середньому зросли на 586,49 грн.

Якщо враховувати лише тих, хто вийшов на пенсію за віком (без урахування пенсій за вислугу років), то середня виплата з червня зросла на 15,37 грн - до 6 118,51 грн.

Заступник міністра соцполітики Тетяна Кирієнко наголосила, що державні соціальні стандарти розраховують на основі прожиткового мінімуму, що визначається Законом про Державний бюджет, а не на фактичних даних.

Довідка. Фактичний прожитковий мінімум - це сума, яка потрібна для того, щоб заплатити за базові послуги та товари зі споживчого кошика.

Як зміниться прожитковий мінімум у 2026 році

Як писав Главред, в Україні з 1 січня 2026 року встановили прожитковий мінімум на одну особу в розмірі 3 209 грн на місяць (порівняно з нинішнім показником зросте на 289 грн). Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум відрізнятиметься. Про це йдеться в проєкті бюджету на сайті парламенту.

Українці можуть залишитися без пенсій

Як пише Politico, вже з квітня Україна може опинитися перед необхідністю різко скорочувати соціальні витрати - затримувати пенсії, зарплати бюджетникам, медикам, військовим.

У зв'язку з цим Єврокомісія посилює роботу над тим, щоб задіяти заморожені російські активи і на їхній основі сформувати кредитний інструмент для України на 140 млрд євро.

Тим часом самотні українські пенсіонери залишаються серед найбільш вразливих категорій населення. Для підтримки таких людей держава запровадила щомісячну доплату - майже 1000 гривень. Хто має право на допомогу, читайте в матеріалі: Майже тисяча гривень зверху: хто з літніх українців отримає надбавку до пенсії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред