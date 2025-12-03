Рус
Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

Юрій Берендій
3 грудня 2025, 15:21оновлено 3 грудня, 16:02
Верховна Рада ухвалила держбюджет-2026, який зосереджується на рекордному фінансуванні оборони та підвищення видатків на соціальні програми.
Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців
Рада проголосувала за новий бюджет на 2026 рік

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які зміни передбачає держбюджет на 2026 рік
  • Які основні статті витрат бюджету

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2026 рік. "За" відповідне рішення проголосувало 257 депутатів. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців
/ Фото: скріншот

Голосування за Бюджет 2026 в цілому по фракціях:

  • Слуга народу - 193;
  • Платформа за життя та мир - 16;
  • Відновлення України - 11;
  • За майбутнє - 11;
  • Довіра - 16;
  • Голос - 1 ;
  • Позафракційні - 9.

Бюджет України на 2026 рік передбачає доходи на рівні 2,92 трлн грн та видатки – 4,78 трлн грн.

Очікуваний дефіцит становить приблизно 2,4 трлн грн, що дорівнює 18,5% ВВП.

Які зміни передбачає держбюджет на 2026 рік

Держбюджет на 2026 рік передбачає підвищення зарплат учителів в Україні на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня.

Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн, а погодинна оплата становитиме 52 грн за годину.

Загальний прожитковий мінімум підвищується до 3 209 грн, для працездатних осіб — до 3 328 грн, а для осіб, які втратили працездатність — до 2 595 грн.

Для дітей до 6 років прожитковий мінімум становитиме 2 817 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Основні статті витрат бюджету

У держбюджеті на 2026 рік основний акцент зроблено на оборону. Так, на сектор безпеки й оборони планують спрямувати 2,8 трлн грн, з яких:

1 трлн 273 млрд гривеньпіде на зарплати військовослужбовців

709 млрд гривень — на закупівлю озброєння та техніки.

Серед ключових змін — збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів до 64% із обов’язковим спрямуванням додаткових коштів на оплату енергоносіїв і погашення боргів за тарифами, що водночас передбачає вилучення субвенції на різницю в тарифах.

Міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи у Верховній Раді, наголосив, що бюджет зберігає ключові пріоритети, закладені ще під час подання законопроєкту: стабільне фінансування оборонного сектору, освіти, соціальних програм та інших важливих сфер. Він підкреслив, що документ залишається збалансованим, хоча уряд змушений утримувати значний дефіцит через триваючу агресію Росії, яка потребує значних ресурсів.

Марченко повідомив, що до другого читання доходи бюджету були підвищені завдяки врахуванню надходжень від збільшення податку на прибуток банків із 25% до 50%. Це рішення, на його переконання, дозволить отримати додаткові 30 млрд грн.

Також він зазначив, що на соціальну підтримку населення передбачено майже 470 млрд грн, а ветеранські програми отримають 19 млрд грн, що на 6,3 млрд більше, ніж у 2025 році. На медицину планується спрямувати близько 260 млрд грн — на 39 млрд грн більше, ніж торік.

Реакція президента України

Володимир Зеленський відреагував на прийняття парламентарями Державного бюджету на 2026 рік. Він наголосив, що це важливий сигнал єдності і стабільності в Україні.

"Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні Різдва та Нового року українцям слід очікувати звичного підвищення вартості продуктів. За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у другій половині грудня ціни на основні товари для святкового столу можуть зрости на 7–10%.

Україна та Міжнародний валютний фонд на технічному рівні погодили нову чотирирічну програму фінансування на суму понад 8 млрд доларів, заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

В Україні 3 грудня запрацювала тестова версія проєкту "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Протягом першої години після запуску програмою скористалися понад 30 тисяч громадян, повідомили в компанії.

Інші новини:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

війна в Україні Верховна Рада військовий бюджет
Гороскоп Таро на завтра 2 грудня: Тельцям - великі кроки, Дівам - цілі

09:01

"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

